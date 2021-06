Kat-en-muisspel met politie, jongeren van Oosterplas naar IJzeren Vrouw

Bij de Zuiderplas was het woensdagavond onrustig, een dag later is het raak op twee andere plekken. Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

Een groot deel van de jongeren die donderdagavond door de politie is weggestuurd bij de Oosterplas in Den Bosch, is naar de IJzeren Vrouw gegaan. Daar geldt geen gebiedsverbod in de avonduren en nacht.

Een paar honderd jongeren hebben zich bij de Esso aan de Van Grobbendoncklaan verzameld, vlakbij de speeltuin en het strand van de waterplas. Onduidelijk is of de politie gaat ingrijpen.

Woensdagavond moest de politie optreden toen jongeren aan het feesten waren bij de Zuiderplas. Burgemeester Jack Mikkers kwam donderdag met een gebiedsverbod voor drie waterplassen. Het verbod geldt niet alleen voor de Zuiderplas, maar ook voor de Oosterplas en het strandje bij de Groote Wielen. Tussen tien uur 's avonds en zes uur 's ochtends mag niemand zich in dat gebied ophouden.

Een verbod voor de IJzeren Vrouw en het Engelermeer was volgens de gemeente niet nodig. "Het moet behapbaar blijven voor de handhaving. Bij de drie plassen waar nu een verbod geldt, waren de meeste jongeren aanwezig", zei de gemeente eerder op de avond.

De politie laat weten dat ze hoewel er geen gebiedsverbod geldt, ze wel kan ingrijpen op verzoek van de burgemeester. Onduidelijk is of die dat verzoek heeft gedaan, bij de gemeente was niemand bereikbaar.

Opvallend is dat er donderdagavond wel politie op de been was bij de Meerse Plas (Dungens Gat) in Den Dungen (gemeente Sint-Michielsgestel). Daar werden jongeren weggestuurd.

