Eigenaar Beach Bar bij Zuiderplas: ‘Jeugd zet boel al dagen op stelten’

Het was zeker niet de eerste keer dat jongeren de boel op stelten zetten bij de Zuiderplas in Den Bosch. Dat zegt de eigenaar van de Beach Bar, Charles Zaunbrecher aan het strand. Hij baalt dat hij zijn zaak elke avond om acht uur moet sluiten, terwijl er een paar meter verderop gewoon door wordt gefeest.

“Het begon rond twee uur gistermiddag al aardig vol te lopen”, herinnert hij zich. “Zo rond een uur of drie, vier begon het feest. Het werd echt heel druk.” Er waren volgens hem zo’n tweeduizend mensen op het strand. “En ik kan het me wel indenken hoor, de jeugd heeft al die tijd opgesloten gezeten, dan worden ze losgelaten en gaan ze uit hun dak.”

De politie was al eerder aanwezig bij de Zuiderplas, vertelt hij. “Om acht uur zijn ze mij komen sluiten.” Vanwege de coronamaatregelen moet de horeca om acht uur ’s avonds dicht. “Maar dat valt niet mee, want het terras zit dan nog vol. En dan denken mensen: daar zijn ze aan het feesten en wij moeten weg.”

Eerder in de week was het ook al druk bij de Zuiderplas, toen werd er niet door de politie ingegrepen. “Dit was zo al een paar dagen aan de gang. Als ik het weer zo zie denk ik niet dat het vanavond weer raak is, maar als het mooi weer is zal het best nog eens herhaald worden.” En dat vindt hij niet eens een groot probleem. “Zolang ze maar niets slopen. Maar er gebeurt elke dag wel iets en dan gaat het alarm van mijn zaak af en kan ik weer komen opdraven.”