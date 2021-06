Illegaal feest bij Zuiderplas ontstond spontaan: 'Liep uit de hand'

Foto: Bart Meesters/SQ Vision. vergroot

Het grote illegale feest bij de Zuiderplas in Den Bosch, dat woensdagavond door de politie beëindigd werd, ontstond spontaan. Dat zeggen twee jongens die erbij waren. Donderdagochtend zoeken ze hun fietsen, die ze tijdens hun vlucht hebben achtergelaten. "Als je veertig politiemensen met honden op je af ziet komen, dan ga je ook niet opruimen."

Janneke Bosch Geschreven door

Het was wel een groot feest, woensdagavond, zeggen de beide jongens. Volgens hen, ontstond het spontaan. “Iedereen zit al de hele dag op het strand, in aparte groepjes”, vertelt Jasper. “En op een gegeven moment komt dan iedereen bij elkaar en dan loopt het uit de hand.” Wessel vult aan: “Het is hier altijd wel druk in de zomer. Er waren grotere en kleinere groepjes en dat kwam bij elkaar toen er boxen werden neergezet en de muziek hard aan ging.”

"Ik ben gaan rennen, want ik wilde niet aangehouden worden en geen boete krijgen."

Het feest trok de aandacht van de politie, die besloot in te grijpen. “Ik hoorde eerst een paar mensen zeggen dat er politie was”, vertelt Wessel, die het toen zelf nog niet had gezien. “Toen heb ik vast mijn spullen gepakt en ben de andere kant op gelopen.” Niet veel later zette hij het op een lopen. “Ik hoorde iemand politie schreeuwen en toen ben ik gaan rennen. Ik wilde niet aangehouden worden en ook geen bekeuring krijgen.”

Niet alle jongeren bleven heel kalm onder het politieoptreden, zag Jasper. “Bij sommige mensen was er wel paniek. Iedereen begon alle kanten op te rennen.” Uiteindelijk heeft de politie geen boetes uitgedeeld.

"Als je veertig politiemensen met honden op je af ziet komen, dan ga je ook niet opruimen."

Zo terugkijkend op de ravage zijn de jongens niet trots op de belevenissen van de avond ervoor. “Ik schaam me wel voor alle rotzooi die is achtergelaten. Maar als je veertig politiemensen op je af ziet komen met honden, dan ga je ook niet opruimen.”

Misschien was dat wel gebeurd als de politie níet was gekomen, denkt hij. “Als je allemaal mensen gaat wegsturen, dan ruimen ze ook niets op. Als we niet waren weggejaagd, dan was er op het eind misschien wel meer opgeruimd.”

Wachten op privacy instellingen...

LEES OOK:

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.