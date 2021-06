Puinruimen na een avond feesten: ‘Ik denk wel veertig vuilniszakken vol’

Sterre komt haar scooter ophalen bij de Zuiderplas (foto: René van Hoof) vergroot

Het is prikken en puinruimen na het illegale strandfeest bij de Zuiderplas woensdagavond. Het gras ligt bezaaid met glas, flessen en andere troep. Medewerkers van de gemeente zijn bezig met opruimen, geholpen door vrijwilliger Iris.

Ze was er woensdagavond niet bij, maar schrok donderdagochtend van de ravage die ze aantrof toen ze voor een vroege ochtendduik kwam. “En ik zag dat ze aan het werk waren, dus ik dacht: ik zal maar even helpen.” Blij wordt ze er niet van. “Echt wel naar dat mensen dit zo achterlaten. Het is echt heel veel troep. Wel dertig of veertig vuilniszakken vol hoorde ik net.”

"Ik zou bijna tegen mijn dochter zeggen, ga maar opruimen."

Even verderop staat Sterre. Ze helpt niet mee met prikken maar komt haar scooter ophalen die ze woensdagavond in allerijl moest achterlaten. “Het was zo hectisch gisteravond. De politie kwam en ik kon hem niet meer pakken. Ik ben maar met iedereen meegelopen.”

Naar eigen zeggen lag Sterre aan de andere kant van de plas. Maar stond haar scooter wel aan de kant waar de politie het feest kwam beëindigen. De scooter heeft wat geleden onder het feestgedruis. Het windscherm is gebroken. “Hij is niet meer helemaal heel nee, maar ik ben blij dat ik hem weer heb.”

Haar vader is mee om de scooter op te halen. Hij schrikt van de ravage bij de plas. “Het is naïviteit, denk ik. Ook van mijn dochter. Mijn vrouw en ik gingen ervanuit dat ze ergens in het gras ging liggen met een paar vrienden.”

Het liefst zou hij zien dat de feestgangers zélf de zooi weer zouden opruimen. “Ik zou bijna tegen mijn dochter zeggen, ga maar meehelpen opruimen. Maar ik denk dat dan iederéén maar terug moet komen.”

Rond half tien hadden de medewerkers van de gemeente de puinhoop bij de Zuiderplas helemaal opgeruimd.

