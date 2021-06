Geen boetes feestgangers Zuiderplas: 'We wilden ze snel uit elkaar drijven'

De politie heeft woensdagavond geen boetes uitgedeeld aan de honderden jongeren die feestvierden bij de Zuiderplas in Den Bosch. Dat bevestigt een woordvoerder. In plaats daarvan zijn de aanwezigen snel naar huis gestuurd.

Het was een bewuste keuze om mensen niet te beboeten, legt een woordvoerder uit. "Als je boetes gaat uitdelen in deze situatie, dan stagneert het", vertelt hij. "En het primaire doel was om de situatie zo snel mogelijk te normaliseren en mensen uit elkaar te drijven. En dan zijn daar natuurlijk altijd mensen bij die iets meer aansporing nodig hebben."

De beslissing om zonder bekeuringen in te grijpen, is genomen in samenspraak met de gemeente, de burgemeester is uiteindelijk verantwoordelijk voor de openbare orde. "Deze laagdrempelige keuze is gemaakt in afstemming met de burgemeester."