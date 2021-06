Vught brengt laatste groet aan Jimi Bellmartin met applaus en live muziek

Vught neemt groots afscheid van Jimi Belmartin (foto: Jan Peels) vergroot

Een indrukwekkende stoet met live muziek onder een zonovergoten hemel. Zo werd vrijdagmiddag in Vught de laatste groet gebracht aan de overleden zanger Jimi Bellmartin, de winnaar van The Voice Senior in 2018. Jimi werd 72 jaar.

Het was druk langs de weg waar de rouwauto reed, op weg naar de begraafplaats aan de Sint Elisabethstraat in Vught. Daar krijgt Jimi zijn laatste rustplaats.

Mensen applaudisseerden voor de zanger, die voor veel Molukkers een soulman was, een echte held. Voor de stoet liep iemand met een foto van Jimi, erachter liepen familie en vrienden en speelde een orkestje.

Lied door Ernst Jansz

Eerder was er een afscheidsdienst, waarbij Ernst Jansz een lied zong. Samen met Jimi maakte hij eerder het nummer 'Barak 23', de plek waar hij woonde met zijn familie. Daarin bracht de Vughtenaar een ode aan zijn moeder. Het liedje was voor veel Molukkers heel dierbaar.

