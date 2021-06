Vlammen slaan uit het dak bij brand in Gassel

Foto: Marco van den Broek/SQ Vision Foto: Marco van den Broek/SQ Vision Foto: Saskia Kusters/SQ Vision Foto: Saskia Kusters/SQ Vision Volgende Vorige vergroot 1/4 Foto: Marco van den Broek/SQ Vision

Een vrijstaand huis in het buitengebied van Gassel staat in brand. De brandweer is met veel materieel aanwezig, er is onder meer een hoogwerker aanwezig. De vlammen slaan uit het dak. Er is niemand gewond geraakt.

Janneke Bosch Geschreven door

Volgens een getuige was het huis net af en woonden er pas net mensen in.

Omstanders zeggen dat het vuur ontstaan zou zijn bij de zonnepanelen die op het dak lagen. Rondom is het huis afgewerkt met hout. De brandweer heeft het vuur nog niet onder controle, zegt de getuige. "De vlammen slaan er nog aan alle kanten uit."

Het is een vrijstaand huis dat in brand staat. Ook in de buurt worden nog nieuwbouwhuizen gebouwd.

