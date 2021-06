RIVM: eet geen groenten uit Helmondse volkstuinen vanwege gezondheidsgevaar

Volkstuinencomplex Sluisdijk in Helmond (foto: Noël van Hooft). Volkstuinencomplex Sluisdijk in Helmond (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/2 Volkstuinencomplex Sluisdijk in Helmond (foto: Noël van Hooft).

Het RIVM adviseert om geen groenten of fruit te eten afkomstig uit moestuinen uit het Helmondse volkstuinencomplex Sluisdijk. Dat doet ze na aanvullend onderzoek naar PFAS. Volgens het RIVM krijgen Nederlanders te veel van deze moeilijk afbreekbare chemicaliën binnen.

Het volkstuinencomplex met zo'n veertig gebruikers ligt zo'n 450 meter van het bedrijf Custom Powders vandaan. Dat bedrijf gebruikte de PFAS-stoffen GenX en PFOA in opdracht van chemieconcern Chemours in Dordrecht. Het bedrijf is in 2017 gestopt met het gebruik van PFAS.

Aangescherpt advies

In 2018 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de aanwezigheid in PFAS en toen bleek dat de gewassen veilig gegeten konden worden. Omdat de methode waarmee PFAS wordt gemeten de afgelopen jaren is verbeterd, komt het RIVM nu met dit aangescherpte advies. Wel benadrukt de gemeente Helmond dat het hier om een dringend advies gaat en niet een formeel verbod.

De gemeente gaat ervan uit dat de moestuinen voor langere periode niet gebruikt kunnen worden vanwege uit te voeren bodemsanering. De gebruikers zijn vrijdag hierover geïnformeerd. Ze krijgen ook op maat advies van het RIVM en de GGD.

Zwemplas Berkendonk en tuintjescomplex Deltaweg

De milieubelastende en mogelijk kankerverwekkende PFAS-stoffen kunnen zich door de lucht verspreiden. Deze zijn ook teruggevonden in de Helmondse zwemplas Berkendonk maar daar verandert niets. Uit aanvullend onderzoek van het RIVM blijkt dat zwemmen in die plas geen nadelige effecten oplevert.

Ook start na advies van het RIVM onderzoek in het tuintjescomplex Deltaweg in Helmond met zo'n negentig gebruikers. Dat ligt zo'n 1100 meter van Custom Powders. De resultaten van dit onderzoek worden halverwege volgend jaar verwacht.

De kosten voor de sanering en aanvullende onderzoeken zijn aanzienlijk, aldus de gemeente Helmond. Het lijkt in de tonnen te gaan lopen. Daarom vraagt de gemeente het Rijk om een bijdrage.

Dordrecht

Het RIVM geeft ook het advies geen groenten te eten uit moestuinen binnen een straal van één kilometer van de fabriek Dupont/Chemours in Dordrecht. De gemeente Dordrecht heeft 1700 adressen in de buurt hier vrijdag per brief over geïnformeerd, meldt Rijnmond.



PFAS is een verzamelnaam voor zo'n vierduizend chemicaliën die moeilijk afbreekbaar zijn. Het wordt gebruikt als de antiaanbaklaag in pannen en het waterdicht maken van regenkleding.

Eerder maakte NOS op 3 deze explainer over PFAS:

Als mensen over langere tijd kleine hoeveelheden PFAS binnenkrijgen, kan dit negatieve effecten hebben op het immuunsysteem. Als dat niet goed werkt, kunnen mensen sneller en vaker ziek worden.

Mensen kunnen weinig doen

Het RIVM adviseert na haar onderzoek de overheid ervoor te zorgen dat mensen minder in contact komen met PFAS. Mensen kunnen zelf echter weinig doen om PFAS in voedsel en drinkwater te vermijden.

Drinkwater en gevarieerde voeding zijn belangrijk om gezond te blijven, zelfs al krijg je er kleine hoeveelheden PFAS mee binnen, benadrukt het RIVM. Het RIVM doet ook nog verder onderzoek onder andere naar PFAS in bodem en oppervlaktewater.

