Groenten uit volkstuinen in de ban door PFAS, maar hoe gevaarlijk is het?

De gewassen in de moestuinen moeten niet worden gegeten. (Archieffoto: Toon Koijen) vergroot

Veertig eigenaars van een moestuintje van volkstuinencomplex Sluisdijk in Helmond hebben het dringende advies gekregen om geen groenten of fruit van eigen land meer te eten. In de bodem zitten PFAS-stoffen, die een risico kunnen vormen voor de gezondheid. Wat is PFAS en hoe gevaarlijk is het?

Wat is PFAS?

PFAS staat voor poly- en perfluoroalkylstof en is een verzamelnaam voor een groep chemische stoffen. Deze stoffen zijn door mensen gemaakt en komen van nature niet voor in het milieu. Ze zijn water-, vet-, vuil-, en vochtafstotend.

Waarvoor wordt PFAS gebruikt?

PFAS wordt toegepast bij het maken van pannen met een anti-aanbaklaag en om papier water- en vetafstotend te maken, zoals bij bakpapier en pizzadozen. Ook bij de productie van regenkleding, buitensport- en skikleding wordt het gebruikt. PFAS kunnen ook vloeistoffen goed laten uitvloeien, daarom wordt het toegepast bij blusschuim.

Wat is het risico met PFAS?

Fabrieken stoten bij het productieproces PFAS uit naar de lucht. Van daaruit verspreiden de deeltjes zich naar de bodem en het grondwater. Ze kunnen ook in het milieu terecht komen doordat ze vrijkomen uit de producten waar PFAS in zitten. PFAS breekt niet of nauwelijks af in het milieu. Ze kunnen in lage hoeveelheden voorkomen in voedsel of drinkwater. Ook kunnen ze zich ophopen in het menselijk lichaam, dieren en planten.

Waarom is PFAS gevaarlijk voor de gezondheid?

De stoffen kunnen leverschade veroorzaken, effect hebben op ons afweersysteem, schadelijk zijn voor de voortplanting en voor de ontwikkeling van het ongeboren kind. Ook zijn ze mogelijk kankerverwekkend.

Waarom mag er geen groente en fruit uit de Helmondse volkstuinen worden gegeten?

Het complex met ongeveer veertig tuintjes ligt in de buurt van het bedrijf Custom Powders, dat eerder PFAS-stoffen gebruikte. In 2017 stopte het bedrijf daarmee. Omdat de methode waarmee PFAS wordt gemeten de afgelopen jaar is verbeterd, komt het RIVM nu met dit advies.

