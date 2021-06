Carpaccio, carpaccio en nog eens carpaccio, dat eet je in Franka's eettent

Zelf is Karen de carpaccio nog niet beu. vergroot

Een bijzondere culinaire toevoeging in Bergen op Zoom. Dankzij Carpaccio Delivery kunnen liefhebbers van het klassieke gerecht daar sinds kort terecht voor een hele reeks interessante varianten. En er is zoveel vraag uit de regio, dat bewoners van omliggende dorpen met liefde een stukje rijden. "Met alleen bezorgen, redden we het niet meer."

Sven de Laet Geschreven door

Maar hoe kom je er toch bij om een menukaart samen te stellen met maar één soort gerecht? Dat idee ontstond een maandje of drie terug, vertelt eigenaresse Franka Schnabel, die het concept samen met haar verloofde en zwager bedacht. "Met ons restaurant De Hollandsche Tuyn moesten we door corona over op bezorgen. Toen merkten we al snel dat de carpaccio supergoed liep."

Ze weet ook wel waarom uitgerekend dat gerecht zo'n publieksfavoriet is. "Het is gezond en licht verteerbaar. Daarnaast kunnen we met de toppings alle kanten op, waardoor het altijd verrassend blijft. Daar moesten we toch meer mee kunnen, dacht ik toen."

"Die met truffel gaat heel lekker. Net als de surf & turf trouwens, met gamba's erop."

Niet veel later werd de nieuwe zaak geopend in het pand naast het al bestaande restaurant. "Natuurlijk was het spannend of het aan zou slaan. Maar vanaf het eerste moment kregen we al volop reacties vanuit de omgeving." De hardlopers zijn inmiddels ook bekend. "Die met truffel gaat heel lekker. Net als de surf & turf trouwens, met gamba's erop."

Zelf is Franka ook niet vies van een bordje carpaccio. "Als ik nu in een restaurant zou komen waar het op de kaart staat, is de kans groot dat ik het gewoon bestel. Dat ik het zo lekker vind, maakt het net effe wat makkelijker om hier helemaal voor te gaan. En het proeven van nieuwe experimentjes is niet verkeerd. Toch is het allerbelangrijkst dat er ook een markt voor is."

Dat zit dus wel snor, nu een maand na de lancering de formule al is uitgebreid. Maar of er ook meerdere vestigingen in het verschiet liggen? "Ik sluit niets uit. Maar voorlopig richten we ons eerste even op dit project."

