Joachim is bang dat zijn groenten anderen ziek maken: 'Geef ze altijd weg'

De 74-jarige Joachim Gelo is boos op de gemeente Helmond. Hij kan de groenten in zijn moestuintje niet meer eten na het dringende advies van het RIVM om dit niet meer doen. "Waarom hebben ze dit niet aan het begin van het seizoen gezegd, in januari bijvoorbeeld?"

Tuinbonen, knoflook, uien, sjalotten, tomaten en komkommers. Joachim verbouwt het allemaal in zijn moestuintje op het Helmondse volkstuinencomplex Sluisdijk. Nu lijkt zijn hobby even in het water te vallen.

"Maar als het gevaarlijk is, dan weten ze het toch al lang? Dan moeten ze ons dat niet laten eten en hier niet laten werken", vertelt Joachim terwijl hij vrijdagmiddag in zijn moestuintje staat.

"Ik heb hierin veel geïnvesteerd."

Hij heeft niet veel zin meer om nu nog iets aan zijn tuintje te doen. "Ik ga er niet zomaar in met mijn handen. Maar ik heb hierin veel geïnvesteerd."

Van de verslaggever van Omroep Brabant hoort Joachim, die al twintig jaar zijn tuintje heeft, het PFAS-nieuws. "En dat is niet fijn. Dat ze nu pas komen met het advies. Ik geef aan veel mensen deze groenten. Ik ben bang dat ik andere mensen ziek heb gemaakt."

"Ik geef het aan iedereen die erom vraagt."

Omdat hij zo veel verbouwt in zijn tuintje, geeft de Helmonder ook veel weg. "Ik kan het niet allemaal consumeren dus ik geef het aan vrienden en iedereen die erom vraagt. En nu komen ze ermee? Dit is gek. Ik denk dat de gemeente liegt. Wellicht willen ze het terrein hebben en ons wegjagen."

André van der Laak die al drie jaar een tuintje heeft in Sluisdijk, ziet zijn werk in rook opgaan. "Alle investeringen zijn weg. Het plezier is nu ook weg."

"Wat kan je wel en niet eten?"

Over de groente uit zijn tuintje, zegt hij: "Nou gaat de zomer in en zo komen de eerste peulen. Wat kan je wel en niet eten? Het is een gevaarlijk iets. Ik denk niet dat ik het ga doen."

Ook hij heeft nog niets gehoord van de gemeente. "Ik weet dus niet wat er gaat gebeuren. Ik denk dat wij gewoon gaan stoppen. Maar dat moeten de verantwoordelijken betalen, maar die gaan vaak vrijuit."

