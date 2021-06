Wachten op privacy instellingen... Hulpdiensten zijn ter plekke (foto: Sem van Rijssel/SQ Vision). Volgende Vorige vergroot 1/2 Afval vliegt in brand op transportband bij recyclingbedrijf in Eindhoven

Bij recyclingbedrijf Sims Lifecycle Services in Eindhoven is vrijdagavond afval op een transportband in brand gevlogen. De band werd stilgezet vanwege het extreme weer van vrijdagavond. Hierdoor bleven warme materialen op één plek staan en dat veroorzaakte de brand.

Rond tien voor halfzeven brak de brand uit bij het bedrijf aan de Dillenburgstraat dat in de volksmond ook bekend staat als Mirec. Al snel werd de brand opgeschaald naar zeer grote industriebrand. Even kwam er ook veel rook vrij.

De brand was ook snel weer onder controle. Zeker vier blusvoertuigen waren in eerste instantie oproepen. Enkele blusvoertuigen waren al uitgerukt vanwege het noodweer van vrijdagavond en zijn doorgereden naar de brand. Uiteindelijk zijn twee blusvoertuigen ingezet.

Vaker brand

Al vaker is er de laatste jaren brand uitgebroken bij het bedrijf. Eerder werd in de Eindhovense gemeenteraad gesproken over een mogelijke verhuizing van Sims Lifecycle Services maar het college van B en W oordeelde dat dat niet nodig was.

