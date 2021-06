Wachten op privacy instellingen... De bioscoopzaal staat blank (foto: Noël van Hooft). Volgende Vorige vergroot 1/2 Chris ziet zijn bioscoopzaal blank staan na noodweer: 'Leek wel een film'

Dertig centimeter water. Dat trof bioscoopeigenaar Chris de Zeeuw vrijdagavond aan in zijn zaal. Net voor de heropening van de bioscopen staat de bioscoopzaal van LAB-1 blank na het noodweer in Eindhoven. "Het water kwam uit de riolering omhoog. We hebben de apparatuur net op tijd kunnen redden."

Het water is rond negen uur zo goed als weg in zaal 1. Een medewerker staat met een sneeuwschuiver nog water in bakken te scheppen. Maar beneden in de kelder stroomt het water langs de muren nog naar beneden.

Het is kwart voor zeven als Chris ziet dat de Keizersgracht onder water loopt. "Niet veel later komt het Eindhovense riool hier omhoog." Het gaat met zo’n kracht dat de vloer in de wc eruit is gesprongen. "We konden helemaal niks meer doen."

"Dankzij deze mensen hebben we veel apparatuur kunnen redden."

Achterin de zaal stond tien centimeter water, bij het bioscoopscherm kwam het water dertig centimeter hoog. "We hadden gelukt dat het ophield met regenen anders hadden we nog zo veel meer schade."

En volgens Chris hadden ze nog één gelukje. "We waren hier nog met zeven mensen omdat we alles aan het klaarmaken zijn voor de heropening. Dankzij deze mensen hebben we veel apparatuur kunnen redden."

Ze hebben daardoor ook kunnen voorkomen dat er water in de lobby kwam. ‘’Als we morgen alles ontdekt hadden wil ik niet weten hoe de lobby en de kelder erbij zouden liggen.’’

"We hopen dat de zaal niet te erg stinkt straks."

In de kelder wordt met een waterstofzuiger het water opgevangen. Want langs de muren loopt het water van de zaal naar beneden.

‘’De toiletten zullen helemaal gerenoveerd moeten worden. 9 juni willen we gewoon open dus we hopen dat de zaal niet te erg stinkt straks’’, zegt Chris terwijl hij naar de glimmende vloer kijkt.

"Het leek wel een film. Op straat was een rivier en langs het pand stond het water ook hoog." Gelukkig kan Chris er nog mee lachen.

De komende dagen stonden al in het teken van de heropening maar nu zal er nog harder gewerkt moeten worden. Want na zes maanden dicht te zijn geweest wil LAB-1 woensdag gewoon open.

