Coronanieuws: 'Prikken vanaf 12 jaar verlaagt verspreiding virus'

Het dodental door de uitbraak van het coronavirus in België steeg zaterdag tot 25.014. Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano. Bij ruim een miljoen mensen is sinds het begin van de pandemie vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Sciensano laat weten dat in de periode 26 mei tot 1 juni gemiddeld 12,9 patiënten per dag overleden: een daling van meer dan 26 procent.