Een spektakel vol Brabantse cultuur: kijk live naar 'Word ook een cultheld'

Zaterdagavond kun je kijken naar een speciale livestream bomvol met Brabantse cultuur. De show wordt opgenomen vanuit het Klokgebouw in Eindhoven en ontvangt gasten als Frank Lammers en Leo Alkemade. En met de presentatie in de handen van Nicky Opheij en Mike Weerts, belooft het een ode aan Brabant te worden.

De Eindhovense acteur Mike Weerts zit in de organisatie van het evenement en probeert met zijn campagne ‘Word ook een Cultheld’ geld in te zamelen voor de Brabantse cultuursector. Hij pleit namelijk voor een Brabantse zomer vol cultuur, met festivals, muziek, theater en evenementen.

De show gaat zaterdagavond van start om acht uur vanuit het Klokgebouw in Eindhoven. Mike Weerts presenteert het spektakel samen met fotomodel Nicky Opheij. ‘’Het wordt echt een avondvullende show, waarbij we de provincie willen laten zien wat wij als sector te bieden hebben’’, vertelt Weerts trots.

In de uitzending zullen allerlei artiesten uit de Brabantse kunstsector optreden. Dat varieert van dans tot cabaret en kleinkunst. Onder andere Wim Daniels is te gast en er treden jonge talenten op als Sarah Neutkens en Jolijn Henneman op.

Geld inzamelen

Het voornaamste doel van de show is om geld in te zamelen. Met de campagne ‘Word ook een Cultheld’ is tot nu toe meer dan 12.000 euro ingezameld. ‘’En dat bedrag is een beetje tegengevallen’’, zegt Weerts. ‘’Door het optreden van vanavond willen we mensen echt laten zien wat we kunnen. Hopelijk staan ze dan stil bij hoe ze genieten van dans en acteerspel. En hoe erg zou het zijn als dat er straks door allerlei financiële problemen niet meer kan zijn’’