'Die kale' achter cocaïne in boomstammen is volgens justitie Martien R.

Politie en justitie hebben niet echt goed zicht gekregen op de coketransporten van Martien R. uit Oss. Een paar drugsladingen zijn direct aan hem te linken, maar er moeten er meer zijn geweest, is de overtuiging bij het OM. Alleen ontbreekt het bewijs. Dat werd maandag duidelijk voor de rechtbank in Den Bosch waar het proces bezig is rond Operatie Alfa. Maandag werd de anderhalve ton coke besproken die verstopt zat in uitgehold tropisch teakhout. Het ging onder meer over 'Die kale' uit Oss.

"Het lukte de politie bijna nooit om afgeluisterde gesprekken van Martien R. (50) over drugs te koppelen aan specifieke transporten", zei de officier van justitie. "Twee keer lukte dat wel." Dat ging om de smokkel van 315 kilo coke (april 2019) en een lading van 1561 kilo (augustus 2018).

De politie luisterde van maart 2018 tot en met november 2019 de schuur af van Martien R. op het woonwagenkamp in Oss, die hij als kantoor gebruikte. De officier zei daarover maandag: "Er ontstond een gedetailleerd beeld van de zakelijke activiteiten van Martien R. Gedurende de hele periode werd er gesproken over het invoeren van bakken, over hout en auto's als dekladingen". 'Bakken' is een ander woord voor zeecontainers.

Ook hoorde de politie R. praten over het 'het zetten van cargo in Ecuador en Bogota'. "Die internationale handel in harddrugs was voor hem 'een belangrijke zakelijke activiteit', stelde het OM.

Volgens de aanklager gebruikte R. vooral zijn pgp-telefoon voor de communicatie over de smokkel. Die communicatie was versleuteld, waardoor de politie niet kon meelezen. Maar dat lukte wel met de 315 kilo coke. En ook met de 1561 kilo cocaïne die maandag ter sprake kwam.

De 1561 kilo drugs kwam uit de Colombiaanse havenstad Turbo. Het zat verstopt in uitgeholde boomstammen, in een container met bestemming Antwerpen. Daar werd de lading op 7 augustus 2018 onderschept. Als ze op straat was gekomen, was ze 75 miljoen euro waard. De container was niet geaddresseerd aan Martien R. maar aan de Belgische ondernemer Gustaaf S.

Dat was een belangrijk crimineel contact van R., Deze Belg was al in 2017 een keer gezien door de politie op de Scheldestraat in Lith. Samen met Martien R. was hij bezig met een lading hout. De Belg importeerde vaker hout. De Belg kwam soms langs aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Een week vóór de vangst in Antwerpen ving de politie daar een gesprek op. De Belg zei: "Van die bomen... holle bodem. En dáár zitten ze in." Martien R. reageerde door te zeggen dat dat slim is.

De politie hoorde Martien verder zeggen dat mensen in de haven anderhalf miljoen euro konden verdienen aan de klus. Maar dat gebeurde dus niet. Negen dagen na de drugsvondst spraken Gustaaf en Martien opnieuw in Oss, maar door elkaar en wat geïrriteerd. Gustaaf stelde voor om alsnog alles op te halen. Martien zei dat dat geen zin had: "Dat wordt binnen 24 uur vernietigd." Martien zei dat hij het moest gaan uitleggen aan de investeerders. "Acht groeperingen zitten erop", hoorde de politie hem zeggen.

Gustaaf S. kreeg in 2019 van een Belgische rechter zes jaar cel voor deze en twee andere ladingen. Andere Belgische verdachten wezen naar 'Die kale' uit Oss als de man achter het transport. Die Kale was de bijnaam van R. Doordat Martien R. het ook in afgeluisterde gesprekken over de 'gekiepte' lading heeft, vindt justitie dat er genoeg bewijs is.

R. zelf heeft eerder steeds ontkend. Hij had een partij hout besteld, zei hij. De Ossenaar was niet in de rechtbank. Hij boycot het proces, net als bijna alle verdachten, omdat hij denkt dat 'het vonnis al klaarligt'.

