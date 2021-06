Wel of geen groenten eten uit de volkstuin? 'Iedereen mag zelf beslissen'

Volkstuinvereniging Delta in Helmond (foto: Omroep Brabant). vergroot

Volkstuinvereniging Delta in Helmond is compleet overvallen door het nieuws dat hun tuinen extra moeten worden onderzocht op de schadelijke stof PFAS. Vrijdag adviseerden de gemeente en het RIVM leden van een ander volkstuinencomplex aan de Sluisdijk om geen groenten en fruit van eigen bodem meer te eten vanwege PFAS. Delta hangt nu hetzelfde boven het hoofd.

Voorzitter van volkstuinvereniging Delta Gusta Massey hoorde het nieuws afgelopen dinsdag. De komende negen maanden moet worden onderzocht of de giftige stof PFAS ook is doorgedrongen tot de gewassen van haar complex.

"Sommige groenten nemen meer gif op dan andere.”

“Ze willen het heel uitgebreid doen”, legt Massey uit. Het terrein van 22 hectare wordt volledig uitgekamd. “Ze willen echt kijken wat doet het met bladgroente, een prei en wat betekent het voor een noot boven in een boom. Maar ze willen ook wintergroenten onderzoeken. Sommige groenten nemen meer gif op dan andere.”

Het nieuws kwam als een verrassing. In 2018 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van PFAS omdat een bedrijf in de buurt, Custom Powders, die stof gebruikte. Toen was de conclusie dat gewassen in de buurt veilig gegeten konden worden. Nu blijkt dat het toch wel schadelijk kan zijn.

De vereniging aan de Sluisdijk zit maar 450 meter van het bedrijf vandaan. Daarom kreeg ze vorige week het advies om de gewassen niet meer te eten. Delta ligt op 1100 meter van Custom Powders en wordt uit voorzorg nu ook onderzocht.

"Een van de tuinders is bang voor de gezondheid van zijn dochter.”

Het bestuur moest na het bericht meteen in actie komen om haar 90 leden te informeren. Het plaatste een bericht op de website, hing een brief op bij het complex en stuurde mails naar de leden. “En bij de mensen die geen e-mail hebben, heb ik een brief in de bus gedaan.”

Haar leden reageerden wisselend. “Ik heb pas een tuin verhuurd aan een man. Hij wil nu voorlopig de grond alleen bemesten en niets telen. Hij is bang voor de gezondheid van zijn dochter”, vertelt Massey. “Andere mensen zeggen: het zal wel meevallen.”

Dat geldt ook voor Katherina. Zij teelt uien, knoflook, rode en witte kolen en tomaten bij Delta. Door de verhalen over vervuilde grond maakt ze zich zorgen om haar kinderen. Maar tegelijkertijd staat ze er heel dubbel in.

"Als ze hier nu iets vinden dan is al mijn werk van het hele jaar voor niks. Ze kunnen beter onderzoek doen nadat alles geoogst is." Tot de onderzoeksresultaten bekend zijn, blijft ze haar groente gewoon eten en mogen de kinderen gewoon in de tuin spelen.

“We laten de beslissing aan de mensen zelf.”

De vereniging adviseert haar leden in ieder geval niet om helemaal te stoppen met het eten van groenten en fruit uit de tuinen. “We laten de beslissing aan de mensen zelf.”

Wel stopt de club voorlopig met alle investeringen op het terrein. Eigenlijk zou een hek worden vervangen en de achterkant van de kantine opnieuw worden betimmerd. “Maar we willen geen nieuwe investeringen doen als blijkt dat alles over negen maanden moet worden afgebroken.”

