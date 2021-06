Eigenaar telefoonwinkel krijgt pistool tegen z'n hoofd: 'We maken je dood!'

Wachten op privacy instellingen... De overvallers van de telefoonzaak in Tilburg Volgende Vorige vergroot 1/2 Gewelddadige overval op telefoonwinkel in Tilburg

De eigenaar van een telefoonwinkel aan de Piusstraat in Tilburg is nog altijd niet helemaal bekomen van de gewelddadige overval op zijn zaak, in april. Twee gewapende mannen dreigden hem te vermoorden terwijl ze zijn winkel leegroofden. De politie vraagt aandacht voor de zaak in het tv-programma Bureau Brabant.

De winkel werd overvallen op een rustige zaterdagmiddag op 10 april. Twee mannen in donkere kleding lopen over de Gildebroederstraat richting de telefoonwinkel. Als ze binnen zijn, gaan ze direct te keer. Met veel geweld en kabaal maken ze de eigenaar duidelijk dat het ze menens is.

Een van de daders begint met zijn pistool op het hoofd van de eigenaar te slaan. Hij staat doodsangsten uit als het wapen tegen zijn hoofd wordt gedrukt. "We gaan je doodmaken!", schreeuwt een van de overvallers tegen hem.

"Ik slaap weinig. Vergeet ook veel dingen."

Ondertussen sloopt de ander een vitrine en pakt zoveel telefoons als ze buit kunnen maken. Met twee gevulde gele boodschappentassen gaat het duo er uiteindelijk vandoor. Camera's buiten laten de overvallers nog zien als ze met de tassen over straat lopen.

Een paar maanden later voelt de eigenaar zich nog steeds niet veilig. "Het leven voelt onveilig", vertelt hij. "Dat is wel heftig, ja." Hij heeft ook in het dagelijks leven nog veel last van wat hij moest doorstaan. "Ik slaap te weinig. Vergeet ook veel dingen."

De politie hoopt dat kijkers de overvallers herkennen op camerabeelden.

De eigenaar van de winkel werd hardhandig aangepakt door de overvallers vergroot

