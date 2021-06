Helmond wil schade volkstuintjes door PFAS verhalen op vervuilend bedrijf

De gemeente Helmond wil de schade in het volkstuinencomplex Sluisdijk gaan verhalen op het bedrijf Custom Powders. Vorige week meldde het RIVM dat de gebruikers beter geen groenten uit de tuintjes kunnen eten, omdat er een hogere concentratie PFAS in de grond zit.

Volgens de gemeente moet de vervuiler betalen en dat is in dit geval, in de ogen van de gemeente, Custom Powders. Het bedrijf, dat 450 meter van de volkstuintjes vandaan ligt, werkte tot 2017 met stoffen die PFAS bevatten. De gemeente draait in eerste instantie op voor de schade omdat die de eigenaar is van de grond. Ook vraagt Helmond om een rijksbijdrage.