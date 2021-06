Straffen voor avondklokrellen maar vier Bosschenaren hoeven niet de cel in

Deze auto moest eraan geloven in Den Bosch (foto: SQ Vision). vergroot

Een man (23) uit Den Bosch die ervan verdacht werd dat hij bij de avondklokrellen in Den Bosch de Primera had geplunderd, hoeft niet terug de cel in. Hij moet 16 dagen zitten, maar omdat hij die tijd al in voorarrest zat, komt hij vrij.

De straf is zo laag omdat wel bewezen kon worden dat hij goederen zoals fietsen, auto's en prullenbakken had vernield in de Visstraat, maar hij is vrijgesproken van het plunderen en vernielen van de winkel.

Ook drie andere Bossche verdachten van de avondklokrellen hoeven de cel niet terug in. Het gaat onder meer om een 19-jarige man die betrokken was bij diefstal en inbraak bij De Frietzaak aan de Hooge Steenweg in Den Bosch.

Colablikje

Op camerabeelden was te zien dat hij in ieder geval een colablikje steelt in de zaak waar kort daarvoor de voordeur was gesloopt.

Hij krijgt een werkstraf van 20 uur en 3 dagen jeugddetentie, maar ook hij zat die periode al in voorarrest. Wel moet hij zich voor begeleiding melden bij jeugdreclassering en moet hij samen met anderen ruim 40.000 euro aan schade betalen.

Meldplicht

Een 20-jarige man die 'goederen' in de stad vernielde krijgt 13 dagen cel waardoor hij na aftrek van voorarrest niet meer hoeft te zitten. Wel krijgt hij een meldplicht bij de reclassering en moet hij de aangerichte schade deels betalen.

Een leeftijdsgenoot die vernielingen aanrichtte, krijgt 180 dagen cel, waarvan 139 dagen voorwaardelijk. Ook hij zat al vast waardoor hij nu vrij is, maar ook hij heeft een meldplicht bij de reclassering.

