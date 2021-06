Andre Hazes, Maan en Snelle deze zomer in de voortuin van Provinciehuis

Wachten op privacy instellingen... Gigantisch tijdelijk Zomertheater aan de voet van Provinciehuis is bijna klaar (foto: Jan Peels) Volgende Vorige vergroot 1/2 Alvast binnenkijken in het gigantisch tijdelijk Zomertheater aan de voet van Provinciehuis

Andre Hazes, Maan en Snelle, zomaar wat artiesten die de komende periode op het podium klimmen tijdens een coronaproof editie van het Zomertheater in Den Bosch. Het tijdelijke theater op de Pettelaarse Schans, waar het wekelijks feest zal zijn, is bijna klaar. Donderdag bijt Rolf Sanchez het spits af en is de tent met 1250 mensen uitverkocht.

Na het succes van vorig jaar is het tijdelijke theater op de Pettelaarse Schans dit jaar helemaal overdekt en nog groter dan de eerste keer. De torenhoge luidsprekers zijn allemaal aangesloten en de laatste kabels worden nog uitgerold. Even verderop worden de tafeltjes met een maatstok op coronaproof- afstand van elkaar neergezet. Achter in de zaal zijn er ook drie verdiepingen hoog balkons opgebouwd, die uitzicht geven op het podium dat honderd meter verderop staat.

"We zijn blij dat we weer eens zo iets groots kunnen opbouwen", zegt productieleider Willem de Leeuw. "Woensdagavond gaan we proefdraaien met de mensen hier uit de buurt en mensen van de gemeente, kijken of alles loopt zoals we bedacht hebben, en dan gaan we donderdag echt van start met Rolf."

Ook vertelt hij: "Er waren wat bedenkingen uit de buurt dit jaar over geluidsoverlast, maar dit jaar is er een tent die het geluid meer opvangt dan vorig jaar en ook is de richting van het geluid aangepast. De boxen staan nu weg van de woningen gericht."

Het immense podium an het tijdelijke theater (foto: Jan Peels) vergroot

Elke donderdag tot en met zondag van 10 juni tot en met 18 juli treedt er een keur aan artiesten op. Zo staan ondermeer Racoon, Maan, Davina Michel en Chef'special op het programma. "Tijdens avonden dat het Nederlands Elftal speelt is de tent dicht en is hier niks van het voetbal te zien. Aan beide zijde van het podium staan enorme video schermen en die mogen we dan toch niet aan zetten", zegt Willem met een glimlach.

