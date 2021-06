Goed nieuws voor dakloze gymnastiekvereniging: bedrijfshal wordt omgeturnd

Leden van KDO moesten buiten trainen (Foto: KDO) vergroot

Gymnastiekvereniging KDO uit Deurne krijgt alsnog een onderkomen. De turnvereniging stond in april op straat, nadat hun oude locatie moest worden afgebroken. De vereniging kon alleen nog maar trainen op een grasveldje. Maar de gemeente kwam over de brug: een oude bedrijfsloods mag omgeturnd worden. "We zijn echt heel blij", zegt bestuurslid Marcel van Nunen van KDO.

De gymnastiekvereniging mag twee jaar gaan turnen in de oude bedrijfsloods aan de Dr. Huub van Doorneweg. Daarna moet er een geschikte definitieve locatie zijn geregeld. De gemeente benadrukt dat het turnen op een bedrijfslocatie eigenlijk niet gaat. De vereniging moest dan ook een uitgebreid veiligheidsplan opstellen.

Volgens de gemeente ligt het geld voor een nieuwe locatie voor de vereniging al twee jaar klaar, maar is KDO er niet in geslaagd om dat tijdig om te zetten in concrete plannen. Als de vereniging grote evenementen wil organiseren, moet ze wel uitwijken naar een andere locatie.

De club had 400 leden en heeft door alle perikelen rond een nieuwe locatie en corona zo'n honderd leden verloren. Veel fanatieke turners waren bang voor het voortbestaan van de club. De toestellen staan inmiddels al klaar in de oude bedrijfshal. "We hebben de gok genomen en zijn in het weekend al begonnen met alles klaar te zetten, dus we kunnen maandag al de kinderen hier laten trainen", zegt Van Nunen.

