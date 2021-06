Jan bouwt Den Bosch in het klein: 'Het liefst heb ik de hele stad in huis'

Wachten op privacy instellingen... Jan Damen met zijn miniaturen Volgende Vorige vergroot 1/2 Jan maakt Den Bosch in het klein

Het Stadhuis, de oude watertoren en de Moriaan. Het zijn zomaar wat gebouwen die Jan Damen (64) uit Den Bosch in het klein heeft nagemaakt. Ze staan te pronken in zijn woonkamer.

Jan knutselt uren en uren in zijn werkkamer om de modellen te maken. Met één gebouw is hij al gauw drie maanden bezig. “Het is een enorm priegelwerk. Maar het geeft zo’n voldoening. Als je de hele dag een beetje aan het knutselen bent en je ziet dan het resultaat. Een dag is gewoon tekort. Je bent zo heel wat uren verder", vertelt hij.

“Jaren geleden ben ik hier mee begonnen”, vertelt Jan. “Ik was al bezig met de geschiedenis van Den Bosch. Toen kwam het idee om me met al die gebouwen bezig te houden. Zo is het eigenlijk ontstaan.”

Stadhuis in het echte Stadhuis

Zo staan er al veel modellen in zijn huis. Allemaal plekjes in Den Bosch. “Ik vind Den Bosch een prachtige stad. Dat mag best gezien worden. Het liefste zou ik heel Den Bosch in mijn huis hebben staan”, lacht Jan. “Maar dat wordt denk ik een beetje te veel.

Maar stiekem hoopt Jan dat zijn miniaturen ooit een mooi plekje in de stad krijgen. Met zijn Stadhuis is dat al gelukt. Dat staat binnenkort in het echte Stadhuis. Zijn knutselwerken zijn niet te koop: "Voor mij heeft het vooral emotionele waarde."

Het oude Concertgebouw.

Een stukje van de Markt in Den Bosch.

