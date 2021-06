Wachten op privacy instellingen... Reusachtige vierkante ketel met sporen van gebruik en 'bewijsnummer' van de politie (foto: politie) Buis met drukvat (foto: politie) Besmeurd drukvat van dichtbij (foto: politie) Volgende Vorige vergroot 1/4 Drugslab Overloon had grootste ketel ooit in Brabant

In het drugslab dat maandag in Overloon is ontdekt kon amfetamine worden gemaakt. Binnen stond een enorme kookketel waar 2600 liter drugs in kon. Zo'n formaat ketel is uitzonderlijk en vindt de politie niet vaak. Mogelijk is het zelfs de grootste ketel die ooit in Brabant is gevonden.

De politie bracht dinsdagmiddag meer details naar buiten over het lab. Dat was tevoorschijn gekomen in de chat-app Anom die door de FBI en de Australische politie was opgezet als lokaas voor criminelen. Tot nu toe konden over de hele wereld al meer dan 800 mensen worden opgepakt.

Het lab in Overloon is maandag opgerold. Het lag naast een woning. Twee verdachten zijn opgepakt. De videobeelden die de politie dinsdagochtend naar buiten bracht blijken te zijn gemaakt in het Overloonse lab, bevestigde de politie later op de dag.

Chemische stoffen

Op de politievideo zijn buizen, koelers, slangen en grote vaten te zien die het hart vormen van het amfetaminelab of speedlab. Er is ook in de keuken van het pand gefilmd. Op het aanrecht zijn kannetjes met chemische vloeistoffen zichtbaar.

Een ketel van 2600 liter is in Nederland geen record. Zo is er een vondst in het Gelderse Ede bekend die mogelijk groter is. Maar het staat vast dat de vondst uitzonderlijk is.

Wouwse Plantage

Vorig jaar zomer vond de politie in het buitengebied van Wouwse Plantage ketels met een inhoud van 1500 liter. Er stonden er vier van bij elkaar. Waarmee het lab dus een capaciteit had van 6000 liter. Als Wouwse Plantage het grootste lab ooit in Brabant was dan is Overloon misschien de plek waar de grootste ketel van de provincie is ontdekt.

Experts zien de ketels jaar in jaar uit groter worden en ook de drugslabs. Van pakweg een paar honderd liter tien jaar terug naar duizend liter, zoals in 2019 in Zwingelspaan waar twee van zulke ketels stonden.

Professionalisering

Hoe groter de ketel hoe groter de opbrengst. Het voordeel is ook dat je in korte tijd veel meer kunt maken. En als een lab kort ergens zit dan is de kans op ontdekking kleiner. De experts wijzen er iedere keer op dat het veel zegt over professionalisering en industrialisering van de drugswereld.

Er zijn geen beelden van de arrestaties in Overloon naar buiten gebracht. Meer wilde de politie nog niet vertellen. Bij invallen die deel uitmaken van grote internationale onderzoeken is het de laatste jaren gebruikelijk dat details pas later naar buiten komen, bijvoorbeeld op de eerste openbare rechtszaak.

