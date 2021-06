Monsterklus in recordtempo: binnen een maand een compleet festival opbouwen

Wachten op privacy instellingen... Ruben van den Hurk op de De Roost Volgende Vorige vergroot 1/2 Rob Voets van EventSafe is dolgelukkig dat hij eindelijk weer aan de slag kan

Het is een monsterklus in recordtempo. In minder dan een maand moet er compleet festival staan in Erp: vier dagen lang. Eerder woensdag werd bekend dat Harmony of Hardcore en 7th Sunday Festival toch doorgaan onder de naam Live Again.

Vol enthousiasme loopt mede-organisator Ruben van den Hurk op de De Roost in Erp, waar alles moet gaan gebeuren. Veel te lang was het stil op het grasveld. Straks is het terrein weer heilige grond voor festivalgangers. Vier keer 10.000 bezoekers gaan dan helemaal los.

"Zo last minute heb ik het nog nooit gedaan", vertelt Van den Hurk, die al ruim 20 jaar in de festivalorganisatiewereld zit. "Het is wel heel snel!" Sinds maart zijn de voorbereidingen achter de schermen aan de gang. Normaal is de aanloop veel langer: dan beginnen de voorbereidingen tijdens het festival alweer voor de volgende editie.

"Adrenaline voelen we allemaal genoeg."

Toch heeft hij er volop vertrouwen in. "We halen natuurlijk iedereen erbij. Adrenaline voelen we allemaal genoeg. Iedereen heeft er zo'n zin in, na al die tijd stilzitten of ander werk doen", vertelt hij glunderend. "Bovendien hebben we volop ervaring, dus dat helpt ook mee natuurlijk."

Toch gaat de bezoeker wel wat verschil merken. Normaal zijn er zestien area's, nu zes. "Je moet wat concessies doen natuurlijk." Bovendien zijn er nu 10.000 bezoekers per dag welkom, normaal gesproken loopt er ruim 40.000 man rond.

Ook de mainstage wordt iets kleiner. Bovendien worden de podia zo laat mogelijk gebouwd, om het risico te beperken. Twee weken van tevoren gaan ze bouwen. "Je neemt als ondernemer toch zo weinig mogelijk risico."

De festivals zijn een officieel 'Testen voor Toegang-evenement'. Bezoekers moeten dus een negatieve coronatest hebben om naar binnen te mogen. Afstand houden of een mondkapje hoeft niet op het festivalterrein.

Op 3 en 4 juli is Harmony of Hardcore met optredens van onder andere Sefa, Partyraiser en Promo. Een week later, op 10 en 11 juli, is het 7th Sunday Festival. Daar staan onder andere Bizzey, Emma Heesters, Kriss Kross Amsterdam en FeestDJRuud op het programma.

