Na twee happen van het Bossche Bol-ijsje zit je gezicht helemaal onder

Het Bossche Bol-ijsje

Den Bosch heeft er een nieuwe traktatie bij: het Bossche Bol-ijsje. Een Bossche Bol, gevuld met softijs op een hoorntje met nog wat extra ijs en chocolade. Een flinke hap dus. De bedenker is Jules Lauwerijssen van Bakkerij Royal. "We willen altijd een kwinkslag geven aan de originele bol. Nu de zomer eraan komt is dit het ultieme." De eerste reacties op straat zijn positief en net als bij de echte bol zit de inhoud over het hele gezicht.

Rekken vol Bossche Bollen staan klaar. Ongevuld dat wel, want als je de ijsvariant bestelt, worden de bol en het bijbehorende hoorntje gevuld met vers softijs.

"We hebben een speciaal soort softijs gemaakt. De melk komt van een boer uit Moergestel en daar maken we een romig softijs van", vertelt de Bossche bakker. Zo moet het ijs zo dicht mogelijk bij de smaak van de vette slagroom van de originele bol komen.

Jules kwam zo’n anderhalf jaar geleden op het idee. "Maar pas twee maanden geleden ben ik de plannen gaan uitwerken. Ik ben naar een bevriende cafetaria gegaan om de bollen te vullen." De vraag was in eerste instantie of het sowieso wel mogelijk was om een Bossche Bol met softijs te vullen.

"Daarna zijn we naar de smaak van het ijs gaan kijken. Ik heb gelukkig drie zoons die mee hebben gekeurd." Na zeker tien verschillende hoorntjes met een bol erop is bakker Jules nu tevreden. "We hebben de perfectie gehaald."

Op dit moment is alleen de zogenaamde Royal Classic verkrijgbaar. Dat is er één met pure Belgische chocolade. "Maar er komen ook varianten. Zoals Zoute Gerretje met karamel zeezout en met het EK een oranjeversie met sinaasappel."

Bossche wethouder Jan Hoskamp kreeg rond twaalf uur het eerste ijsje. "Hij krijgt de eerste die wij goed genoeg vinden", zegt Jules met een grote glimlach. De wethouder geniet zichtbaar van de eerste happen. "Het is echt Bossche Bol-achtig. Vooral omdat je moet ontdekken hoe je 'm moet eten. En de smaakcombinatie is goed.''

En voor de nieuwsgierigen: deze woensdag kan iedereen er eentje gratis halen. Voorwaarde is wel dat ze op de foto gaan met het ijsje en op sociale media plaatsen. "We hebben het ijsje dan ook instagrammable gemaakt", verklaart de bakker. Want tegenwoordig is het belangrijk dat eten het goed doet op bijvoorbeeld Instagram en TikTok. Dus moet het product en mooi en indrukwekkend uitzien.

De reacties op straat zijn in ieder geval positief. Een Tilburgse heeft net een Bossche Bol op maar slaat een hapje van het nieuwe ijsje niet af. "Hij is heerlijk", is de eerste reactie. "Je moet wel uitkijken hoe je ‘m eet." Want na twee happen zit het gezicht van de vrouw helemaal vol softijs.

Twee meisjes op de fiets zijn net zo enthousiast. "Bijzonder en origineel. Het smaakt naar Bossche Bollen maar dan is ie wel koud van binnen. En hij ziet er duur uit", zegt ze terwijl ze naar de karamelparels op het hoorntje wijst. Instagrammable dus.

En als het aan Jules ligt wordt dit de nieuwe trekpleister van de stad. "Wij hebben het enige echte Bossche ijsje."

Het eerste Bossche Bol-ijsje is voor wethouder Jan Hoskam (foto: Noël van Hooft) vergroot

