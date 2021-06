Examens kwijt: 44 leerlingen van het Van Maerlant moeten wiskunde overdoen

De vlag kan donderdag nog niet uit bij zeker 44 eindexamenleerlingen van het Van Maerlant in Den Bosch. Hun wiskunde-examen kwam niet aan bij de tweede corrector en dus is het hele examen ongeldig verklaard. Met dank aan PostNL.

Ze zijn niet de enigen. Er zijn in totaal twaalf scholen in Nederland gedupeerd doordat PostNL examens kwijtraakte of doordat de post vertraagd is. Dat komt volgens de bezorgdienst doordat er een groter aantal zendingen was dan verwacht en die in kortere tijd bezorgd moesten worden. Dat ging niet overal goed.