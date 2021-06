Celine (15) werd dagenlang vermist: Kevin K. (31) hoort vandaag zijn straf

De verdachte Kevin K. (afbeelding: Nicole van den Hout). vergroot

De 15-jarige Celine was eind vorig jaar dagenlang vermist nadat ze van huis vertrok in Berghem. Kevin K. (31) uit Den Haag wordt er onder meer van verdacht dat hij het meisje heeft opgehaald om seks met haar te hebben. Zelf ontkent hij dat laatste in alle toonaarden. Donderdagmiddag wordt duidelijk of K. de cel in moet.

De vermissing beheerste dagenlang de media. Na heel veel zoeken, onzekerheid, aandacht in opsporingsprogramma's én een Amber Alert, werd Celine in oktober vorig jaar gevonden in een huis in Den Haag. Dagen nadat ze als vermist was opgegeven.

Kevin K. werd direct opgepakt. Een foto van de arrestatie ging het internet over.

Zeven maanden later moet de zaak nog steeds tot een einde komen. K. heeft al die tijd hardnekkig ontkend dat hij seks met Celine heeft gehad, ook tijdens een zitting vorige week. De rechtbank trok dat toen in twijfel. Celine zegt dat er wél seks heeft plaatsgevonden.

Verdenkingen

Maar waar wordt Kevin K. nou precies van verdacht? Allereerst spreekt justitie niet over ontvoering. De toen 15-jarige Celine is volgens het Openbaar Ministerie (OM) vrijwillig met Kevin meegegaan.

Dit is wat het Openbaar Ministerie hem wél aanrekent:

Het onttrekken van Celine aan het ouderlijk gezag.

Het hebben van seks (ontucht) met Celine, een kind van 15.

Het maken van kinderporno.

Het bezit van kinderporno.

Kinderporno? Ja, want Kevin staat ook nog terecht in een andere zaak. Hij zou naaktbeelden hebben uitgewisseld met een 14-jarig meisje. Kevin gaf zelfs tips hoe het meisje seksuele filmpjes kon maken, stelt het OM vast.

Drie jaar cel geëist

De officier van justitie eiste twee weken geleden een celstraf van drie jaar onvoorwaardelijk. Ook wil de officier van justitie dat K. zich laat behandelen en moet er een contactverbod met Celine komen.

Het oordeel van de rechter in Den Bosch volgt rond twee uur 's middags.

Waarom spreken tieners af met onbekende volwassenen?

