Toch een Aldi voor Reek: 'Iedereen mag ons feliciteren'

De Aldi in Reek gaat er na veel gedoe toch komen. Drie rechtszaken tegen de komst van de supermarkt zijn ingetrokken. Inwoners van het dorp zonder supermarkt zijn dolblij. “Iedereen mag ons feliciteren. Dit is geweldig nieuws.”

Jarenlang voerden inwoners van Reek en omstreken actie. Er werden handtekeningen ingezameld en inwoners gingen op de fiets naar de gemeenteraad. De inwoners strijden al vier jaar op ludieke manieren voor de komst van die felbegeerde Aldi.

Want een supermarkt, die heeft Reek nog niet. En dat is best onhandig, vindt iedereen in het dorp. Nou ja, bijna iedereen.

Ondernemers in de regio waren iets minder enthousiast. Zij moesten niets van de concurrentie hebben. De Aldi in het naburige Zeeland, de Jumbo in Zeeland, een vereniging van losse ondernemers: ze maakten allemaal bezwaar.

“Overal hier hoor je juichende reacties."

Maar woensdag was er nieuws. De gemeente Landerd maakte bekend dat de drie resterende rechtszaken zijn ingetrokken.

De rechtbank in Den Bosch zaaide nog even verwarring door te melden dat één zaak wel degelijk door zou gaan, maar dat bleek niet te kloppen. Zowel de gemeente als de rechtbank bevestigen inmiddels dat er geen rechtszaken meer lopen.

Anton de Louw, voorzitter van de actiegroep, zegt dat hele dorp extatisch is door het nieuws. “Overal hier hoor je juichende reacties. Mensen op straat spreken ons van de actiegroep zelfs aan. Dit hadden we niet verwacht, maar het is mooi: we hebben niet voor niets actie gevoerd.”

Guus Weitzel, voorzitter van Stichting Dorpsontwikkeling Reek, snapt de uitbundige reacties wel. Ook hij maakt zich al jarenlang sterk voor de komst van een Aldi in Reek, samen met ruim tweehonderd andere inwoners zoals hij en De Louw.

"We moeten hier normaal in de auto stappen om naar de supermarkt te gaan", zegt Weitzel. "Dus we zijn absoluut heel blij. Het mooie is ook dat het niet alleen heel erg goed nieuws is voor Reek, maar ook voor de regio.”

Volgens Weitzel betekent de Aldi het meest voor 'de leefbaarheid in Reek zelf'. Een groot woord, 'leefbaarheid'. Het is toch maar een supermarkt? “Wat je niet moet vergeten: in Reek wonen veel ouderen”, zegt Weitzel. “De supermarkt komt voor hen op loopafstand te liggen, een paar honderd meter van de kerk. Dat scheelt enorm.”

Bovendien gaat de Aldi zich vestigen op een vooralsnog weinig ambitieus bedrijventerrein. “Nu die Aldi er komt, gaan daar dagelijks tientallen, misschien wel honderden mensen boodschappen doen. We hopen dat het terrein daarmee aantrekkelijker wordt voor ondernemers die nog een plek zoeken om zich te vestigen.”

"Ondernemers hebben zich anders opgesteld en de rechtszaken ingetrokken."

De partijen die de bezwaren hebben ingetrokken, willen zelf niet veel woorden kwijt over de kwestie. Volgens Weitzel heeft dat te maken met de vergunning van het Aldi-project.

“De vergunning die voor de bouw werd afgegeven door de gemeente gold eigenlijk voor een periode van tien jaar. Na alle bezwaren is dat vijf jaar geworden. Dat scheelt. Daarom hebben ondernemers zich anders opgesteld en de rechtszaken ingetrokken."

Na die vijf jaar wordt de knoop doorgehakt. Want, zo zegt Weitzel meermaals: het gaat eigenlijk om een soort verkapte pilot.

"Dan kunnen we met elkaar evalueren wat de komst van de Aldi nou echt betekent”, besluit Weitzel, die goede hoop heeft dat de gevolgen voor concurrenten meevallen. "De Aldi is geen complete supermarkt zoals de Jumbo en de Albert Heijn. Dat loopt wel los."

