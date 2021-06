Rob van Daal ruilt met 'straatarm' gezin: 'Reuze naar mijn zin gehad'

Rob van Daal is als volkszanger heel wat luxe gewend. Het huis van Rob en zijn vrouw Karin staat vol prachtige spullen. Maar in het SBS6-programma Steenrijk, Straatarm neemt hij afscheid van dat leven en wisselt hij met een alleenstaande vader die nauwelijks geld te besteden heeft. Toch heeft hij het gezellig gehad.

Rob, die in België over een prachtig vrijstaand huis beschikt, vergaarde zijn fortuinen met duizenden concerten.

Het leven van Björn Timmer, met wie Rob en zijn vrouw Karin een week van huis wisselden, is heel anders. Bjorn is gescheiden, moet rondkomen met 45 euro per week en woont in een klein rijtjeshuis in Emmen. Zijn kinderen wonen bijna fulltime bij hun moeder.