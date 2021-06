Vermiste Esther (46) uit Den Bosch is dood gevonden

De vermiste Esther (46) uit Den Bosch is woensdagavond dood gevonden. Dat meldt een vriend van de vrouw op Facebook.

Sinds dinsdag werd Esther vermist. Er waren direct grote zorgen om haar, omdat ze medicatie nodig had. Behalve familie en vrienden was ook de politie daarom direct naar haar op zoek.

Praten over gedachten aan zelfdoding helpt en is bijvoorbeeld mogelijk via de landelijke hulplijn 113: www.113.nl of telefonisch 0800-0113.