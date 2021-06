Wachten op privacy instellingen... John en Joke zijn dagelijks getuige van het afschieten van vogels (foto: Erik Peeters). Volgende Vorige vergroot 1/2 John en Joke zijn prijsschieten op vogels spuugzat: 'Het is een slagveld'

John Roza (61) en zijn vrouw Joke Maas (67) uit Oudenbosch kunnen het niet meer aanzien. Bijna dagelijks zijn ze er getuige van hoe op een akker naast hun appartementencomplex aan de Wilgenstraat weerloze vogels worden afgeschoten. “Meeuwen, roeken, houtduiven, kauwen. Alles wat kan vliegen moet hier blijkbaar dood. Ze worden zelfs uit de bomen geknald”, zegt John aangeslagen.

Volgens John en Joke was het de afgelopen dagen tijdens de schemering keer op keer raak. Meer dan honderd vogels konden niet aan de kogelregen van de jagers ontsnappen. “De dode diertjes liggen overal. Ook konijntjes moesten het ontgelden”, zegt Joke. “Je breekt er bijna je nek over. Ze liggen zelfs onder het slaapkamerraam”, voegt John eraan toe.

De doffe knallen uit de geweren weerklinken nog altijd in de oren van de bewoners wanneer ze vanaf hun balkon over het veld staren. “Ik wist niet wat ik zag toen ik gisteren de gordijnen opendeed. Ik zal alleen maar dode vogels, echt een slagveld. Ik slaap er niet meer van”, vertelt Joke. "Het is zo triest, we zijn het nu echt helemaal beu", vult John aan.

Het is namelijk niet voor het eerst dat de dieren op het veld worden afgeschoten. “Elke keer als er mais ingezaaid wordt, ligt het veld vol met dode vogels”, vertelt John terwijl hij naar een hoopje veren wijst.

John en Joke hebben het afschieten van de vogels gemeld bij de gemeente Halderberge. Ze vinden de jacht namelijk ook nog eens levensgevaarlijk voor de omgeving. John: "Je ziet dat er in de richting van het appartementencomplex wordt geschoten. Hier zijn vaak kinderen aan het spelen. Die lopen gevaar."

Woordvoerder Marjolein Bömer-Coppens laat desgevraagd weten dat het geen zaak voor de gemeente is. “Dit valt onder de Wet Wapens en Munitie. We hebben de zaak daarom doorgegeven aan de politie.”

De politie is vorige week poolshoogte gaan nemen, maar kon niets doen. Dat kan alleen als iemand op heterdaad wordt betrapt. Volgens woordvoerder Christel Willems is er melding gemaakt en is Roza doorverwezen naar experts bij de provincie.

John heeft de kadavertjes de afgelopen dagen vastgelegd in meer dan honderd foto’s. Het beeldmateriaal is inmiddels ook in het bezit van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten. Fractievoorzitter Marco van der Wel wil dat er een onderzoek komt naar wat hij noemt ‘pure stroperij’.

Volgens Van der Wel is het verboden is om met deze manier van jagen schade aan het land te voorkomen. In Nederland is het afschieten van vogels voor gewasbescherming aan allerlei regels gebonden. "Wij hebben hier op het provinciehuis geen ontheffing kunnen vinden."

Van der Wel: "Maar als die er wel was had de gebruiker van de grond ook nog altijd eerst de vogels op een vriendelijke manier moeten verjagen. Dat kan met knallen of het plaatsen van vlaggen. Het is ook niet de bedoeling om zoveel vogels af te schieten voor om andere vogels af te schrikken. Wat je nu ziet is gewoon strafbaar.” De fractievoorzitter heeft deze week vragen gesteld aan gedeputeerde Elies Lemkes-Straver van Landbouw, Voedsel en Natuur.

John en Joke hebben wel vermoedens wie de schutters zijn, maar bewijs daarvoor hebben ze niet. Eerder trok John de stoute schoenen aan en sprak hij een mogelijke jager aan uit de buurt. “Maar die deed er lacherig over en vond dat we niet moesten zeuren. Hij ontkende dat hij iets met de dode vogels te maken had, maar mijn vrouw zag hem gewoon met de buks over zijn schouder lopen hoor. Tsja, bewijs dat maar hè.”

De loonwerker die het land al zes jaar inzaait, zegt in ieder geval dat hij absoluut niets te maken heeft met het afschieten van vogels. "Dit is flauwekul. Er mag hier helemaal niet gejaagd worden", zegt hij stellig. Hij is naar eigen zeggen niet bekend met de dode vogels op zijn veld. Ook heeft hij niemand opdracht gegeven de vogels af te schieten. "Er is mij ook nooit iets opgevallen."

John en Joke hopen hoe dan ook dat de provincie een einde kan maken aan het prijsschieten op het maisveld. “Kijk, ieder zijn hobby, maar dit gaat helemaal nergens over. We hebben het hier over maïs, niet over fruit of dure gewassen”, zegt John. “Er wordt gewoon nietsontziend geschoten en dat maakt ons zo verschrikkelijk kwaad.”

