Buurt in de stress na drie autobranden in twee nachten: 'Wie doet dit?'

Drie autobranden in twee nachten in Eindhoven zorgen voor onrust onder buurtbewoners. Afgelopen nacht gingen binnen tien minuten twee auto’s in vlammen op. Volgens de slachtoffers zijn de branden aangestoken. Radeloos en boos staat Suzan naar haar auto te kijken. "Ik voel me kut", is haar eerste reactie.

Het is vijf uur als bewoners van de Koestraat een knal horen. "Ik keek naar buiten en zag een oranje gloed door de straat gaan", vertelt een buurtbewoner. De auto van zijn buurman Paul blijkt in brand te staan. Meteen wordt de brandweer gebeld maar ze krijgen Paul niet wakker.

"Geluk dat de brand niet is overgeslagen naar mijn huis."

"Ik vond vanmorgen een briefje in de brievenbus dat mijn auto is afgebrand", vertelt de uitgeslapen Paul met een lach. "Ik ben een vaste slaper en heb helemaal niks gehoord." Zijn auto stond op de oprit naast de woning.

Sinds november woont Paul in de Koestraat. Op precies dezelfde plek werd zo’n twee jaar geleden ook al een auto in brand gestoken. Buurtbewoners maken zich zorgen dat het hier niet bij blijft. Paul blijft er nuchter onder: "Wat doe je eraan? Ik heb geluk dat de brand niet is overgeslagen naar mijn huis."

"Mijn dochter ging naar de wc en hoorde een knal."

Dat komt doordat de buren snel konden ingrijpen. Ze waren namelijk al wakker door de sirenes van de brandweer. Tien minuten eerder werd een kilometer verder ook een auto in brand gestoken. Dat gebeurde aan de President Steynstraat. Daar ging de auto van Suzan compleet verloren.

"Mijn dochter ging naar de wc en hoorde een knal", vertelt Suzan. "Toen ze de voordeur openmaakte zag ze wat glinsteren. Dat was mijn auto die in de fik stond." Op beelden van de deurbel is te zien dat er iemand bij de auto staat te rommelen. Niet veel later slaan de vlammen aan de voorkant uit de auto. "De beelden zijn heel vaag, ik herken er niemand in. Maar hopelijk kan de politie er wel iets mee."

Suzan is nog altijd niet bijgekomen van de schrik. "Normaal zit ik rond dat tijdstip, tegen vijf uur, in mijn auto. Dan moet ik gaan werken." Volgens de buren is dit de derde autobrand in twee jaar tijd in de straat. De schrik voor nog een autobrand zit er ook hier goed in.

"Dit is de derde keer dat mijn auto afbrandt.''

Een nachtje eerder en twee kilometer verderop is het ook raak. Daar ging de auto van een Eindhovense vrouw voor de derde keer in vlammen op. Met tranen in haar ogen staat ze donderdagochtend naar de zwarte stoep te kijken.

"Ik hoorde een harde klap en toen ik naar buiten keek zag ik hele hoge vlammen", vertelt de bewoonster van de Caspar Netscherstraat. "Dit is de derde keer dat mijn auto afbrandt. In mei vorig jaar gebeurde precies hetzelfde." Volgens het slachtoffer was er telkens spraken van brandstichting. "De brand is voor en achter aangestoken. Iemand vindt het blijkbaar leuk dat ik in de ellende zit. "

De vrouw woont al ruim 40 jaar op hetzelfde adres en heeft geen ruzie met mensen. "Ik heb geen idee wie dit doet. Ik kan er niet meer van slapen. Ik zit helemaal in de stress. Dit kost me mijn gezondheid." Het slachtoffer heeft de auto nodig omdat ze vanwege rugklachten en reuma niet meer boodschappen kan doen zonder haar wagentje. "Ik hoop dat iemand een tip heeft of mij kan helpen. Ik weet het allemaal even niet meer."

