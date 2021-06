Glenn Coldenhoff begint nieuw MXGP-seizoen in nieuw team: 'Altijd wennen'

Glenn Coldenhoff (foto: Monster Energy Yamaha racing) vergroot

Glenn Coldenhoff is opgelucht: “Eindelijk, het seizoen gaat weer beginnen." De motorcrosser uit Heesch gaat weer op voor een nieuw seizoen in de MXGP. Maar dit jaar is anders dan anders voor Coldenhoff, want hij stapte over op een nieuw team en dat is altijd wennen.

Dat Coldenhoff opgelucht is dat het MXGP-seizoen weer gaat beginnen, is begrijpelijk. Meerdere keren werd de start van het seizoen uitgesteld door corona. Maar deze zondag staat in Rusland de eerste Grand Prix op de rol en begint het WK echt. “Ik ben blij dat we weer gaan beginnen. En zoals het er nu naar uitziet kan er bij veel GP’s ook publiek bij aanwezig zijn. Dat zou echt geweldig zijn.”

Het zal voor Coldenhoff toch wel weer even wennen zijn, aangezien hij in oktober vorig jaar zijn laatste GP reed. Tijdens het afgelopen jaar reed hij door de coronacrisis maar drie races in totaal. En dat terwijl de voorbereiding langer dan ooit was.

Dit jaar wordt het een kunst om heel te blijven.

Daarom was het vooral trainen geblazen voor Coldenhoff. “Al kun je op een training het wedstrijdelement niet helemaal nabootsen”, zegt hij. “Tijdens zo’n GP is iedereen aan het knallen en rijden we allemaal vol op de limiet. Zoiets kun je op een training niet nadoen.”

Coldenhoff vindt het jammer dat hij maar drie keer heeft kunnen racen tijdens de voorbereiding, maar de motorcrosser wil er niet te lang bij stilstaan. Het is zoals het is, vindt hij. “Ik moet ervoor zorgen dat ik er zondag sta. Ik ga er niet met te veel verwachtingen heen, wil heel graag wat punten halen. De kunst is om er niet alleen in het begin bij te zitten, maar ook aan het einde van het seizoen. Daar ga ik voor.”

En dat zegt Coldenhoff niet voor niets. In oktober 2020 kwam hij in de GP van Lommel ten val en liep hij een rugblessure op. Hierdoor was zijn seizoen voorbij.

“Daarom wordt het dit jaar de kunst om heel te blijven en het seizoen op een constante manier uit te rijden”, zegt Coldenhoff. “Natuurlijk wil ik wereldkampioen worden, maar dat plaatje moet in een seizoen helemaal kloppen. En het zou zomaar kunnen zijn dat als je heel blijft, je aan het einde van het seizoen nog gewoon bovenin meedraait.”

"De basis van de nieuwe motor is goed, maar het wordt wel een uitdaging."

Coldenhoff wil niet te veel terugblikken, maar juist vooruitkijken. Hij zal dit seizoen racen voor een nieuw team: Monster Energy Yamaha racing. En dat brengt wel degelijk veranderingen met zich mee.

“Ik heb vijf jaar lang dezelfde motor gehad die ik van binnen en buiten kende. Je wist bijvoorbeeld op elk circuit je set-up al. Nu is dat anders, moeten we tijdens de vrije training hard werken en goed kijken wat we nodig hebben. De basis van de motor is in ieder geval goed. Het wordt wel een uitdaging, maar ik heb alle vertrouwen in het team met de kennis en ervaring die zij hebben.”

Het nieuwe team bevalt hem tot op heden goed. “De structuur van het team is goed, ik werk met fijne mensen en de motor is goed. Ik ben er wel over te spreken, ja. Nu is het aan mij om resultaten te boeken en punten binnen te halen voor het wereldkampioenschap.”

