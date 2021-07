Wachten op privacy instellingen... Volgende Vorige vergroot 1/1 Wandelend over het tuinpad van je vader zie je de hoge bomen staan

Omroep Brabant toert de hele zomer door onze provincie. Iedere gemeente bezoeken we in juli en augustus. De toeristische tips en bijzondere verhalen vind je in #VerrassendBrabant. Deze keergaat het over de gemeente Deurne.

“En langs het tuinpad van m’n vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat 't nooit voorbij zou gaan.” Wie kan deze tekst niet meeneuriën of – zingen?

Nieuwe dimensie voor tuinpad

Het is misschien wel een van de bekendste regels uit een Nederlandstalig lied en wel Het Dorp van Wim Sonneveld dus. De compositie is van wijlen Friso Wiegersma uit Deurne. Het lied gaat over het pad en de bomen die er nog steeds te vinden zijn vlakbij museum De Wieger en waar deze telg van de Wiegersma-familie in 1925 werd geboren. Al jaren probeert Henry van den Berkmortel een nieuwe dimensie aan het park te geven.

De inwoner van Deurne heeft onlangs een stichting opgericht die aan de slag gaat om een cultureel-recreatieve wandelroute met park op te zetten met als voorlopige werktitel Het Tuinpadpark. De tocht wordt uitgezet door een groot deel van Deurne.

Het moet een eerbetoon aan het lied uit 1974 worden, maar ook een steun in de rug voor attracties als De Wieger, dat door corona een zwaar jaar achter de rug heeft. En voor al die bekende mensen die hun ‘roots’ in Deurne hadden, zoals de familie Wiegersma, de gebroeders Van Doorne (oprichters van vrachtwagenfabriek DAF), Ernst Jansz (ex-Doe Maar), de schrijver Toon Kortooms, actrice Monic Hendrickx en Jules de Corte (dichter/schrijver). Hun verdiensten zullen worden afgedrukt op informatiepanelen. Overigens kom je ook langs het tuinpad tijdens drie reeds uitgezette themafietsroutes.

Het dorp Deurne, dat overigens 1300 jaar bestaat, bevat uiteraard veel meer dan het tuinpad en directe omgeving. De gemeente, die tijdens carnaval Peelstrekelrijk heet, noemt zich met zijn kerkdorpen graag Palet van de Peel en dat sluit aan op een andere activiteit van Van den Berkmortel. Hij heeft een schetsboek uitgebracht met hierin 365 plekjes die Deurne karakteristeren. Zoveel is er te beleven in deze gemeente rijk aan cultuur, historie en natuur.

Ze bestaat overigens 75 jaar en wordt verder gevormd door Helenaveen, Liessel, Neerkant en Vlierden. Het grondgebied is verdeeld over 119 km² en er wonen bijna 32.5000 mensen.

