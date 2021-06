D66 begrijpt niet waarom de verkenners de partij in de wachtkamer zetten

Provinciale Staten in Den Bosch (archieffoto). vergroot

De coalitievorming voor een nieuw provinciebestuur is deze week in volle gang. D66 staat even in de wacht en Forum voor Democratie doet helemaal niet mee. Hoe vinden ze dat?

Verkenners Emile Roemer en Marja Bijsterveldt geven een 'lichte voorkeur' aan een coalitie van VVD, CDA, PvdA, GroenLinks en SP. Tot verbazing van D66 dat donderdag te horen kreeg dat de partij even plaats moet nemen op het wachtbankje.

Voor Ine Meeuwis, fractievoorzitter van D66 in de Provinciale Staten, komt die 'lichte voorkeur' van de verkenners als een verrassing. "Ik ben verbaasd en had niet anders verwacht dan dat we erbij zouden zitten", bekent Meeuwis. "D66 heeft volgens haar tijdens de gesprekken geen blokkades opgeworpen. Ze zet ook vraagtekens bij de toelichting van Roemer en Bijsterveldt dat een brede coalitie van conservatief, liberaal tot progressief nodig is voor een stabiel bestuur. "Juist dan is D66 voor alle partijen een geschikt alternatief. Dat hebben we ook zo van de andere partij begrepen."

Meeuwis: "De verkenners suggereerden dat wij in 2019 iets fout hebben gedaan. Dat wij hadden gebroken met de coalitie, maar dat was het CDA. Dus dat kan ik evenmin rijmen. Ik ga deze vrijdag opheldering vragen." Terug naar de coalitie die ontstond na de verkiezingen 2019, dus mét D66, lijkt haar volstrekt logisch.

Ook terug naar de oude vergadercultuur? Nee, liever niet, bekent ze. "Maar we zijn gekozen volksvertegenwoordigers. Je kunt niet zomaar iemands spreekrecht inperken. Dat er dertien fracties in de Staten zitten helpt niet echt mee. Evenals de beperkingen door corona. We moeten op een zorgvuldige en nette wijze de manier van vergaderen verbeteren. Meer op inhoud, zodat burgers zich niet gaan afvragen waar die Statenleden eigenlijk mee bezig zijn. "

Voor fractievoorzitter Eric de Bie staat het 'buiten kijf' dat Brabant een stabiel bestuur nodig heeft. "Maar ook een goed bestuur. En als dat 'stabiel links' wordt, vind ik dat niets. Maar dat zal geheel wederzijds zijn."

De Bie vindt het nog steeds vreemd dat CDA en VVD besloten om het bestuursakkoord met Forum voor Democratie te verlaten. "Daar was geen enkele reden voor. Het was een goed akkoord, we hadden een stevige meerderheid en het team van gedeputeerden marcheerde geweldig."

Dat Forum voor Democratie nu naar de oppositiebanken is verwezen, betekent niet dat de partij in de Provinciale Staten de kont tegen de krib gaat gooien. De Bie: "We zullen op constructieve wijze oppositie gaan voeren. En van punt tot punt ons oordeel vormen, zoals het hoort."

Ook hij vindt het hoog tijd dat de vergadercultuur verandert op het provinciehuis. Geen urenlange debatten meer met ellenlange interrupties. "Dat is weinig productief. Maar die cultuur veranderen, zal niet meevallen. Wat partijen zeggen en hoe ze het vervolgens doen, ligt niet altijd op één lijn."

