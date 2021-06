Felle brand verwoest twee schuurtjes en een overkapping in Eindhoven

Een felle brand heeft donderdagnacht de overkapping tussen twee huizen en twee schuurtjes bij de huizen aan de Carmelitessenstraat in Eindhoven verwoest. Ook de twee huizen zelf raakten door de brand beschadigd. Er raakte niemand gewond.

Meerdere branden

Het is deze week vaker raak met branden in Eindhoven. Zo gingen donderdagochtend vroeg in een andere wijk in de stad twee auto's in vlammen op. En een nacht eerder was het in diezelfde buurt ook al raak. Volgens de slachtoffers ging het in deze drie gevallen van autobranden om brandstichting.