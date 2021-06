Coronanieuws: deze zomer reizen binnen EU met vaccinatie en zonder testen

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het belangrijkste nieuws rondom de coronacrisis, in Brabant en daarbuiten.

Ziekenhuizen behandelen nog 729 coronapatiënten. In de afgelopen 24 uur zijn 54 bedden op de speciale coronavleugels vrijgekomen. Het is de vierde dag op rij dat het totale aantal opgenomen patiënten met meer dan vijftig daalt.

Het coronavaccin van AstraZeneca kan in een enkel geval leiden tot lekkages in haarvaten, kleine adertjes. Mensen die daar al eerder last van hebben gehad, mogen dit vaccin dus niet krijgen. Dat heeft de Europese toezichthouder EMA vastgesteld.

12.20

Gevaccineerden mogen deze zomer zonder testen reizen binnen de EU

De EU-lidstaten zijn het eens over versoepeling van de reisbeperkingen in de zomer. Het betekent onder meer dat volledig ingeënte reizigers niet meer hoeven te testen of in quarantaine hoeven te gaan.

'Volledig' betekent twee prikken van AstraZeneca, Pfizer of Moderna en eentje van het Janssen-vaccin. De laatste inenting moet uiterlijk twee weken voor vertrek zijn gegeven.

Reizigers vanaf 12 jaar die niet volledig zijn ingeënt, zullen wel getest moeten worden. Dat hoeft alleen niet als er wordt gereisd tussen twee zogenoemde 'groene landen', dat zijn landen waar de corona-uitbraak volledig onder controle is. Nederland is nog steeds rood, wat betekent dat het gevaar op besmetting niet is geweken.