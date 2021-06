Brabantse horeca doet niet aan 'Testen voor toegang': 'Niet gastvrij'

Foto: 013 Tilburg vergroot

Het kan al sinds vorig weekend, maar het gebeurt nog amper: extra veel mensen verwelkomen in de horeca als ze een negatieve coronatest kunnen laten zien. 'Te veel gedoe' en 'Hier heeft ons publiek geen zin in' zijn vaak gehoorde geluiden, in Brabant is er geen enkele horecazaak bekend die gebruik maakt van het groots aangekondigde 'Testen voor toegang' programma. Een uitzondering is poppodium 013 in Tilburg: zaterdag bezoeken 900 mensen twee uitverkochte shows van DJ D-Sturb, en er staat meer op de planning.

Sinds 5 juni mogen horeca en cultuurinstellingen een onbeperkt aantal mensen ontvangen, zolang er maar 1,5 meter afstand gehouden kan worden en iedereen getest is op corona. De optie werd weken geleden aangekondigd als belangrijke troef om de samenleving weer langzaam te openen. Maar een week na de start blijkt het animo in de horeca zeer laag.

Horeca, cultuursector en poppodia

"Mij is geen bedrijf bekend dat testen voor toegang toepast. Ik ken ook geen bedrijf dat het nu overweegt, over het algemeen wordt het ook als niet gastvrij ervaren, de spontaniteit voor een horeca bezoekje gaat er vanaf", zo laat Rik Hüsken van de Brabantse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland weten. Ook het selecteren aan de deur staat hem tegen: "Je gaat ook weer onderscheid maken wie wel binnen mag en wie niet. KHN is er zeker niet voor."

De musea en bioscopen, die als ze willen ook mee kunnen doen met 'Testen voor toegang', lieten eerder al weten geen barrières voor hun publiek op te willen werpen. Dat geld ook bij poppodia als Mezz in Breda en De Effenaar in Eindhoven. Beiden houden ze het liever bij maximaal 30 man publiek dan dat ze een negatieve coronatest eisen. Ook De Cacaofabriek in Helmond wil er niet aan: "We merken dat het animo laag is bij publiek om op die manier een culturele activiteit te bezoeken. Zelf zijn we ook niet echt enthousiast", aldus een woordvoerder.

Regels loslaten?

Vooraf getest of niet, de basisregels en 1,5 meter afstand blijven gelden. Als dat straks ook losgelaten kan worden verandert de situatie. Ook voor Rik Hüsken van Koninklijke Horeca Nederland: "Als alle beperkende maatregelen zouden komen te vervallen dan kan vooraf testen wel een versnelde opening beteken voor bepaalde bedrijven."

Ook jongerencentrum Dynamo in Eindhoven ziet dat wel gebeuren. "Dan kunnen we weer toffe evenementen organiseren voor een groot publiek", zegt een woordvoerder. Maar zo ver is het nog niet.

013 enige uitzondering

Bij poppodium 013 zien ze het werken met testen wel zitten. Zaterdag staan er twee shows van D-Sturb gepland, beiden met geen 30 maar 450 bezoekers. Volgende week staat Herman van Veen vier keer op het podium, ook alleen voor mensen die een negatieve test kunnen laten zien. Dankzij het 'Testen voor toegang' zijn dat er 1900, zonder testen zou 013 1000 mensen mogen ontvangen.

Maar ook voor 013 is het vooraf testen een tussenstap: "Dat we alsnog afstand moeten houden is eigenlijk een raar fenomeen, maar we begrijpen dat ze het zekere voor het onzekere willen nemen." 013 rekent er op dat er binnenkort meer versoepelingen komen en de 1,5 meter ook losgelaten kan worden. "Vrijdag horen we meer over de evenementen, dat ziet er heel goed uit en dat geeft ons hoop." Voor nu is het vooraf testen een uitkomst: "We merken veel enthousiasme bij ons publiek. Maar naast de shows met 450 man publiek blijft 013 ook shows met 250 man publiek houden, waarbij testen niet nodig is.”

