Coronanieuws: Vanaf 30 juni 'volle' evenementen mogelijk met test of vaccin

17.30

Bavaria is blij dat het personeel dat zich normaal met de festivals bezighoudt, en vorig jaar op andere plekken in de organisatie is geplaatst, weer naar zijn oude baan terug kan. De brouwer is al een tijd met klanten in gesprek over de draaiboeken voor komende zomer, maar door het kabinetsbesluit kunnen de voorbereidingen echt beginnen. Bavaria verwacht in september een enorme toename van festivals, omdat er in mei en juni veel zijn gecanceld. Veel daarvan worden nu wellicht verplaatst naar september, daar houdt de brouwer rekening mee. "We gaan het voor elkaar krijgen, want het belangrijkste is dat we weer ongedwongen een biertje kunnen drinken met vrienden", aldus Bavaria.