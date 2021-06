Coronanieuws: vandaag besluit over hoe evenementen door kunnen gaan

06.00

Het kabinet beslist vandaag waaraan evenementen moeten voldoen om na 30 juni te mogen doorgaan. Op die datum gaat de volgende stap van het openingsplan in. Evenementen zijn vanaf dan weer mogelijk. Ook overweegt het kabinet om die stap mogelijk al op 26 juni te laten ingaan, maar daarover is nog discussie.

Volgens bronnen praten de ministers onder meer over het al dan niet handhaven van 1,5 meter afstand of het loslaten van die maatregel dankzij toegangstesten. Belangrijk hierin is het standpunt van de 25 burgemeesters die samen het veiligheidsberaad vormen. Zij spraken donderdag over de handhaving van coronaregels en de voorwaarden waaronder evenementen mogen worden georganiseerd.