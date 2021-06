Boeren mogen het land niet meer beregenen in deze delen van Brabant

Het regende wekenlang, maar door de warmte van de laatste weken begint de grondwaterstand alweer te zakken. Waterschap Brabantse Delta in West- en Midden Brabant grijpt dan ook in. Boeren mogen in verschillende gebieden hun land vanaf vrijdag niet meer beregenen met water uit de sloten en beken.

Kees de Jong van waterschap Brabantse Delta: "Ondanks de regen die er dit voorjaar is gevallen, moeten we tóch onttrekkingsverboden instellen. Dat doen we om voldoende water in de sloten en beken te houden. De waterstanden in deze gebieden zijn al aan de lage kant. En met het vooruitzicht van aanhoudende hoge temperaturen en hogere verdamping, is de kans groot dat we meer water kwijtraken dan dat er bijkomt. Deze onttrekkingsverboden zijn dus nodig om verdroging in de gebieden tegen te gaan.