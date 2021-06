Dode baby Wernhout werd met geweld om het leven gebracht

Het meisje werd gevonden in een vuilniszak in het park (foto: Eva de Schipper). vergroot

De dode baby die in mei in een park in Wernhout werd gevonden, blijkt met geweld om het leven te zijn gebracht. Dat meldt de politie. De doodsoorzaak werd onderzocht door onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut. Tot nu toe was nog niet bekendgemaakt dat het kind levend was geboren. De politie maakt zich nog steeds ernstig zorgen om de ouders van het meisje.

Het pasgeboren meisje werd op 12 mei gevonden in een vuilniszak. Of duidelijk is geworden hoe lang het kind heeft geleefd, is niet bekendgemaakt. Het onderzoek, dat wordt gedaan door het Team Grootschalige Opsporing, is nog steeds in volle gang.

"Omdat nog niet duidelijk is wie de moeder en vader van de pasgeborene zijn, maakt de politie zich ook zorgen om haar ouders en biedt hen graag de hulp die zij mogelijk nodig hebben", schrijft de politie.

Ze kreeg 25 tips over het meisje. Een deel hiervan wordt nog onderzocht. De tips hebben er nog niet geleid dat ze weet wie de baby en de ouders zijn.

Bungalowpark

Een buurtbewoner vond het meisje in de vuilniszak toen hij een wandeling maakte in het bungalowpark Wernhoutsburg. De zak lag naast een vuilniscontainer en daarom besloot hij die op te ruimen. Tot zijn grote schrik zag hij een bebloed baby'tje in de zak. De politie zette direct het gebied af en begon een groot onderzoek. Duikers doorzochten het water en de politie vroeg onder andere in het Pools om tips.

De gemeente Zundert gaat een passende naam zoeken voor het baby'tje en een herdenking houden. Wanneer dat gebeurt, is nog niet bekend.

