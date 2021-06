Grote Kerk wil met jurken van Máxima meer Bredanaars binnenlokken

Wachten op privacy instellingen... Een jurk van koningin Maxima in de Grote Kerk in Breda (foto: Raoul Cartens). Een harnas voor een zwangere vrouw (foto: Raoul Cartens). Een jurk van koningin Maxima, geïnspireerd op werk van Vincent van Gogh (foto: Raoul Cartens). Volgende Vorige vergroot 1/4 Een jurk van koningin Maxima in de Grote Kerk in Breda

Je ziet het in veel oude Brabantse steden. De inwoners zien de monumentale kerktoren in het centrum van hun stad als historisch boegbeeld. Zo ook in Breda. Maar een groot deel van de Bredanaars is nog nooit in de Grote Kerk geweest. Daar moet verandering in komen.

Hoog en trots toornt de Grote Kerk 97 meter hoog boven de oude binnenstad uit. Onmiskenbaar. De trots van Breda. Het gevoel van thuis voor veel inwoners. Maar juist veel van die inwoners zijn zelf nooit echt binnen geweest. Directeur Marieke Wiegel wil dat veranderen. Onder meer jurken van koningin Máxima moeten mensen binnenlokken.

In het meer dan 750 jaar oude godshuis aan de Grote Markt worden al heel lang geen kerkdiensten meer gehouden. Oneerbiedig gezegd is het gebouw nu eerder een grote museale evenementenhal, met plek voor duizend man. Met exposities, concerten, recepties, beurzen en zelfs een foodtruck festival.

"De kerk is er echt voor iedereen, een plek voor verbinding en verbeelding"

Maar dat was allemaal voor de coronatijd. Tijdens de lockdown was de Grote Kerk dicht. Wél bood het een plek voor een coronagedenkhoek, waar - bij gebrek aan uitvaarten - vrienden en nabestaanden in alle rust afscheid van hun geliefden konden nemen.

Afscheid van fantasy-speler Cor Vermeulen in de Grote Kerk in Breda (foto: Raoul Cartens). vergroot

En direct na de heropening, vorig weekend, was de kerk ook de plek waar dierbaren op indrukwekkende wijze afscheid namen van fantasy-speler Cor Vermeulen. En dat is precies wat directeur Marieke Wiegel voor ogen heeft: "De kerk is er echt voor iedereen. Een plek voor verbinding en verbeelding."

Want achter de rouwende mensen waren vorige week in de nissen van de kerk koninklijke jurken en gewaden te zien. Want datzelfde weekend opende, bijna geruisloos, de expositie 'Royal Fashion Design' van ontwerper Mattijs van Bergen. Tussen zijn creaties hangen ook echt gedragen jurken van koningin Máxima.

"We willen dat de Grote Kerk echt voor echt iedereen toegankelijk is. Ze kunnen gewoon gratis binnenlopen om de kerk in al haar schoonheid te bewonderen, zoals de schitterde lichtinval. Er is een gratis audiotour en we zijn open voor iedereen", licht Wiegel toe. En je hoeft echt niet per se kunstliefhebber te zijn: "Enerzijds heb je hier tentoonstellingen met kunst van hoog niveau, maar kun je ook gewoon een kaarsje komen branden."

De expositie Royal Fashion Design is tot en met 29 augustus te zien.

