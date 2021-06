Treinverkeer tussen Oss en Wijchen na dag hervat

Archieffoto: Karin Kamp vergroot

Het treinverkeer tussen Oss en Wijchen is rond middernacht hervat. Vrijwel de gehele vrijdag hebben er tussen deze twee plaatsen geen treinen gereden. Het treinverkeer was stilgelegd nadat op de spoorbrug bij Ravenstein een breukje in de rails was ontdekt.

De oorzaak is nog niet bekend. "Zoiets kan gebeuren. Het kan komen door spanningen in het spoor, maar ook door bijvoorbeeld een steen", aldus een woordvoerder van spoorbeheerder ProRail.

Tot uur extra reistijd

Het repareren duurde langer dan normaal, omdat de spoorstaaf die moest worden vervangen, in beton gegoten ligt. Tot twaalf uur vrijdagavond reden er tussen Oss en Wijchen alleen stopbussen, waardoor ook reizigers tussen Den Bosch en Nijmegen langer onderweg waren. De extra reistijd liep op tot een uur.

ProRail en de Nederlandse Spoorwegen hadden eerder verwacht dat de stremming pas zaterdagmorgen opgeheven zou worden.

'Behoorlijke operatie'

"De staaf moet eerst uit het beton worden gehaald en vervolgens weer terug worden gebouwd. Dan moet het beton uitharden. Een behoorlijke operatie", zo liet een woordvoerder van ProRail desgevraagd weten.

Het probleem werd ontdekt tijdens een routinecontrole in de nacht van donderdag op vrijdag. Vanwege de veiligheid was treinverkeer sindsdien niet meer mogelijk. Ook niet op lage snelheid. Volgens de zegsman van de spoorbeheerder komen breuken in het spoor 'een enkele keer voor'.

