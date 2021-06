Pirmin Blaak als beste toernooikeeper met hockeyteam Europees kampioen

Geweldenaar Pirmin Blaak (foto: Orange Pictures). vergroot

Het Nederlands hockeyteam is Europees kampioen geworden. De ploeg, met een uitblinkende Pirmin Blaak, won zaterdagmiddag in Amstelveen na shoot-outs van Duitsland. De keeper van Oranje Rood in Eindhoven groeide tijdens deze strafballenserie uit tot de held van het Nederlands elftal. Na afloop werd hij uitgeroepen tot beste doelman van het toernooi.

Negen tellen voor tijd keek Oranje nog tegen een 1-2 achterstand aan in de enorm spannende pot tegen Duitsland. Net als in de halve finale, tegen België, wist Jip Janssen namens de ploeg van bondscoach Max Caldas in de slotseconde uit een strafcorner gelijk te maken en zo shoot-outs af te dwingen.

Blaak groots tijdens shoot-outs

Tijdens die bloedstollende reeks strafballen keerde Blaak één van de Duitse inzetten. Ook lukte het hem om een andere Duitser zo moeilijk te maken dat ook die speler faalde. Aan Nederlandse zijde scoorde iedereen.

Blaak had de laatste minuut van de wedstrijd nog vanaf de kant moeten toekijken. Caldas moest wat doen bij een 1-2 achterstand: hij offerde zijn doelman op. Met succes, want net voor het eindsignaal trok Janssen de stand gelijk.

Zesde Europese titel

Nederland pakte in 1983, 1987, 2007, 2015 en 2017 ook al de Europese titel. In de poule was het duel met Duitsland overigens ook al in 2-2 geëindigd, mede nadat Blaak in de fout was gegaan. Door een 6-0 zege op Wales werd een halve finale tegen regerend wereldkampioen België afgedwongen, waarna behalve de zuiderburen ook de oosterburen werden geklopt.

Tot de winnende selectie van Caldas behoort ook Blaaks ploeggenoot Joep de Mol, hun voormalige clubmakker Mink van der Weerden (nu Rot-Weiss Köln) en de uit Cuijk afkomstige Sander de Wijn (Kampong). De eerste hoofdprijs sinds 2017 is een mooie opsteker op weg naar de Olympische Spelen, deze zomer in Japan.

