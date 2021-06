Nieuw hoofdstuk in soap Jumbo en Snollebollekes-juichcape

De soap rondom de EK-reclame van Jumbo gaat nog even verder. Eerder vroeg de KNVB aan de Veghelse supermarktketen om de reclame waarin Snollebollekes van links en rechts gaat van de buis te halen. De voetbalbond zou het alleenrecht op de EK-viering zou hebben.

Nu heeft KNVB-hoofdsponsor Albert Heijn op zijn beurt een reclame gelanceerd waarin de vader van de bekende supermarktreclames zich aankleedt voor een wedstrijd van het Nederlands elftal. Hij heeft niet alleen de hollandicons (stickers) die je kan sparen bij de grootgrutter opgeplakt, maar draagt ook Oranje-slippers van Lidl en de juichcape van Jumbo. De boodschap die in beeld komt: Samen voor Oranje, samen staan we achter onze jongens.

De blauwe supermarktketen lijkt zo met een knipoog te reageren op het nieuws dat de Jumbo-reclame van de buis moest. Belangrijkste punt van de KNVB was dat Jumbo in de reclame 'gebruik maakt van de Oranjekoorts, een Oranjebus en Oranjeparades'. En die laatste worden juist altijd door de KNVB georganiseerd, vindt de bond.

En het Snollebollekes-nummer 'Links Rechts' is het lijflied van de Oranjeleeuwinnen sinds hun succesvolle EK in 2017, dus dat had de supermarktketen ook niet zomaar mogen gebruiken, was de argumentatie.