Opnieuw even onrustig in Deurne, zo'n 100 jongeren willen niet naar huis

Het was zaterdagavond opnieuw onrustig in Deurne. Ongeveer 250 jongeren waren in het centrum toen rond tien uur de kroegen en terrassen sloten. De horeca vroeg ze om naar huis te gaan, maar daar had niet iedereen zin in.

Er zou een klein opstootje zijn geweest en de politie moest ingrijpen. Uiteindelijk bleef de groep op straat hangen. Ondertussen stonden er rond 23.00 uur nog zo’n kleine 100 jongeren en was de sfeer goed. Verzoeken van een portier om naar huis te gaan worden volgens een omstander echter nog niet opgevolgd.

Een week geleden ging het na de sluiting van een café aan de Blasiusstraat helemaal mis in Deurne. Ruim honderd jongeren gingen toen in een massale vechtpartij met elkaar op de vuist. Er waren 24 agenten nodig om alles onder controle te krijgen.

Angelo Keijsers heeft kroegen tegenover het plein waar het vorige week mis ging. Hij zegt: "Om tien uur moeten we sluiten en dan gaat iedereen naar buiten toe. Er zijn hier vier kroegen, allemaal met ongeveer 100 man capaciteit, binnen en buiten. Daar bleef nog een deel van over. Mensen gaan dan staan nakletsen. Maar er is niet gevochten, er is geen ruzie. Dus het gaat eigenlijk zoals altijd. Een deel van de mensen staan nu nog buiten."

