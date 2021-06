Na de vechtpartij in Deurne wijzen de vingers naar groep Limburgers

De politie slaagde erin de rust terug te brengen in Deurne (foto: Walter van Bussel/SQ Vision). vergroot

Het is een groep van 10 jongemannen, tussen de 18 en 21 jaar oud. Ze komen uit het Limburgse Well. "Eigenlijk zijn het prima jongens", zegt kroegeigenaar Angelo Keijsers. "Maar als ze te veel gedronken hebben, worden ze wild." Een paar dagen na de massale vechtpartij in Deurne wijzen de vingers naar deze groep jongens. Ze zouden regelmatig problemen veroorzaken in Deurne.

“Ruzie zoeken is gewoon onderdeel van hun stapavond", zegt een kroegmedewerkster in Deurne. "Vorig jaar hebben ze hier ook nog gevochten, ik liep toen een blauwe neus op", zegt haar collega. Ze willen liever niet met hun naam in de publiciteit. "Maar we hebben ze een kroegverbod gegeven en sindsdien hebben we ze niet meer gezien."

Afgelopen zaterdag, toen meer dan 100 jongeren op de vuist gingen, was deze groep er opnieuw bij, vertellen ze. “Het is dan ook moeilijk te sussen. Als er iets is tussen jeugd uit Deurne, dan ken je elkaar allemaal en kun je mensen makkelijker aanspreken. Maar deze groep komt van buiten. Het zijn jongens die sensatie zoeken.”

"Ik gun altijd iedereen nog een kans."

De groep heeft nu ook bij de zaken van Angelo Keijsers een kroegverbod. “Eigenlijk zou ik samen met de andere horeca-ondernemers bij de gemeente willen gaan pleiten voor een wat algemener verbod”, zegt hij. “Zodat ze ook niet meer op de terrassen mogen komen bijvoorbeeld.”

Keijsers deelt eerst waarschuwingen uit aan onruststokers. "Ik gun altijd iedereen nog een kans." Maar nu is deze groep niet meer welkom. Volgens Keijsers is een verbod makkelijk te handhaven. “Ten eerste komen er door corona nu maar 50 mensen in de kroeg en doen we alles met reserveringen. Ik heb beveiliging, die pikt deze jongens er zo uit.”

De politie weet van de groep, maar kan niet bevestigen of deze jongens ook inderdaad de onruststokers zijn. Het onderzoek is nog in volle gang. De komende tijd wordt er gesurveilleerd bij de horeca. Volgens Keijsers was de politie altijd aanwezig als de kroegen in de wijk Zeilberg gingen sluiten. "Alleen afgelopen zaterdag stonden ze er niet." De politie geeft aan dat het druk was met het handhaven van coronamaatregelen, maar gaat de surveillance nu op dezelfde manier oppakken als voorheen.

Er zijn geen aanhoudingen verricht, maar de politie zegt dat dat mogelijk nog kan gebeuren. De burgemeester van Deurne heeft woensdagmiddag gesproken met partijen uit Deurne om een nieuwe vechtpartij te voorkomen. Voorlopig zijn er geen extra maatregelen vanuit de gemeente nodig.

