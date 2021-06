Kroegbaas over massale vechtpartij Deurne: 'Moest er zelf tussen springen'

Angelo Keijsers van Fixx Deurne en club Villa Milano (foto: Omroep Brabant). vergroot

Alle kroegen om 22.00 uur sluiten is vragen om problemen. Dat stelt kroegbaas Angelo Keijsers van Fixx Deurne en club Villa Milano. Op de eerste dag dat de horeca langer open mocht, ging het meteen mis in Deurne. Op het Kerkplein ontstond een flinke vechtpartij.

Glasscherven zijn de stille getuigen van de onrust zaterdagavond. Rond sluitingstijd werd het onrustig. "We hebben samen met andere kroegen nog geprobeerd de boel te sussen en zijn er zelf tussengesprongen. Dat hielp even, maar op het plein escaleerde het weer snel", vertelt Keijsers. “Het waren ook zoveel mensen. Hoe verder het van onze kroegen gebeurt, des te minder zicht wij erop hebben.”

Krassen en deuken

"Mensen zijn geslagen en er is met spullen gegooid. Een stuk of vijf auto's hebben krassen en deuken. Er waren best wat flinke vechtpartijen", weet Keijsers, die een nare bijsmaak overhoud aan afgelopen nacht. "Ik heb meteen de politie gebeld."

"We waren net blij dat we weer open mochten." Volgens Keijsers was dit niet gebeurd als de kroegen nog langer open mogen. “Om tien uur zijn ze nog lang niet moe. En dan willen ze verder feesten en niet naar huis. Ze zijn zitten ook al zo lang thuis”, verklaart de kroegbaas. “Normaal gaan mensen geleidelijk naar huis. Dat gaat dan in kleine groepjes en veel meer gecontroleerd. Nu stuur je ze tegelijk weg en staan ze bij elkaar.”

Kroegverbod

Rond sluitingstijd waren nog vijftig mensen in zijn zaak en ook nog eens vijftig op het terras. Ook bij andere kroegen in de straat was het druk. “Sommige vechtersbaasjes uit de buurt hebben we meteen een verbod gegeven. Die hoeven hier nooit meer te komen, en bij mijn collega’s trouwens ook niet.“

Volgens hem waren een stuk of dertig mensen aan het knokken en keek een grote menigte toe. De politie spreekt 'over zeker honderd jongeren' die zich misdroegen. Agenten vroegen de jongeren die er nog waren te vertrekken, maar daar gaven zij geen gehoor aan. Uiteindelijk veegden 24 agenten het plein schoon. Er is niemand opgepakt.

Bang

Volgens buurtbewoners gaat het vaker mis op het plein. “We zijn dit hier wel gewend, hoor”, zo lacht een buurtbewoner. Sjannie van Riel is wat steviger: “Ik vind het verschrikkelijk! Mijn hemel! Nu gaat het net weer open en dan doe je dit!”, zegt de omwonende. “Ik ben heel bang dat dit nog vaker gaat gebeuren.”

